Coman nach Elfmeterfehlschuss rassistisch beleidigt

IMAGO/JOEL MARKLUND

Kingsley Coman verschoss im WM-Finale einen Elfmeter

Kingsley Coman war im Finale der WM 2022 in Katar eine der tragischen Figuren. Nach seinem Fehlschuss bei der 2:4-Pleite im Elfmeterschießen gegen Argentinien wurde der Offensivspieler des FC Bayern nun Opfer von rassistischen Beleidigungen.

Auf seiner Instagram-Seite griffen etliche Nutzer den Flügelstürmer nach der Partie verbal an. Unter Comans jüngsten Bildern in dem sozialen Netzwerk fanden sich am Abend Affen-Emojis und abfällige Kommentare über seine Leistung und den Elfmeterfehlschuss. Vereinzelt tauchten auch rassistische Beleidigungen auf unterstem Niveau auf.

Deutlich in der Überzahl waren allerdings die Wortmeldungen, in denen Fans versuchten, dem französischen Nationalspieler Trost zu spenden. "King, du bist nicht allein. Die Bayern-Familie steht hinter dir", schrieb ein Anhänger.

Der 26-Jährige war im WM-Finale gegen Argentinien in der 71. Minute beim Stand von 0:2 für Antoine Griezmann eingewechselt worden und hatte bis zum Elfmeterschießen eine gute Leistung gezeigt. Mit Coman auf dem Feld kam mehr Dynamik ins Spiel der Équipe. Den zwischenzeitlichen Ausgleich zum 2:2 machte der Bayern-Star durch seine Balleroberung gegen Lionel Messi erst möglich.

Ähnlicher Fall bei der letzten EM

Im Elfmeterschießen versagten ihm dann aber die Nerven. Seinen unplatzierten Flachschuss konnte der argentinische Schlussmann Emiliano Martínez abwehren. Neben Coman vergab auch Youngster Aurélien Tchouaméni vom Punkt. Nachdem es nach 120 Minuten noch 3:3 gestanden hatte, verlor Frankreich deshalb den Elfmeterkrimi mit 2:4.

Dass Fußballer nach Niederlagen mit Hass im Netz konfrontiert werden, ist wahrlich kein neues Phänomen. Auch beim letzten großen internationalen Turnier, der EM 2021, hatte es einen ähnlichen Fall gegeben.

Damals wurde der englische Nationalspieler Bukayo Saka nach seinem vergebenen Elfmeter im Finale gegen Italien in den sozialen Medien ebenfalls rassistisch beleidigt. In England gab es nach den Vorfällen mehrere Verhaftungen.