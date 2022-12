"Schweigeminute": Mbappé in Argentiniens Kabine verhöhnt

Nach dem Gewinn der Fußball-WM in Katar haben Argentiniens Spieler Frankreichs Superstar Kylian Mbappé verhöhnt.

Im Internet kursieren Videos von Freudentänzen der Argentinier in ihrer Kabine, auf einem davon fordert Torhüter Emiliano Martínez: "Eine Schweigeminute für Mbappé!"

Zuvor hatte die Albiceleste das Finale in Katar 4:2 im Elfmeterschießen gegen Frankreich und Mbappé gewonnen.

Auch nach dem Verlassen des Stadions sollen die Argentinier in ihrem Bus nochmal eine Schweigeminute für den 23-Jährigen gefordert haben.

Hintergrund für den Hohn könnten Aussagen von Mbappé vor dem Turnier gewesen sein. Vor einigen Monaten hatte der Angreifer von Paris Saint-Germain gesagt, dass der Fußball in Südamerika nicht so weit fortgeschritten sei wie in Europa.

Teams wie Argentinien oder Brasilien würden nicht auf einem hohen Niveau spielen. Deshalb würden - mit Blick auf die vergangenen Weltmeisterschaften - immer die europäischen Teams gewinnen.

Fußball-WM 2022: Erst Kritik, dann Trost für Kylian Mbappé

Martínez hatte sich bei einer Pressekonferenz vor dem Finale deswegen bereits kritisch gegenüber Mbappé geäußert. Dieser wisse "nicht genug über Fußball".

🎶El vestuario de Argentina🇦🇷:



- "Un minuto de silencio..."

- "Shhhhhhhh"

- Dibu Martínez: "Para Mbappe que está muerto"pic.twitter.com/FOlNCxEzj1 — Tiempo de Juego (@tjcope) 18. Dezember 2022

Unmittelbar nach dem Ende der Partie war Martínez aber zu Mbappé gegangen und hatte im augenscheinlich Trost gespendet. Der WM-Torschützenkönig hatte im Endspiel drei Treffer erzielt.