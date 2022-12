Darum hätte Messis 3:2 im WM-Finale nicht zählen dürfen

IMAGO/JOEL MARKLUND

Lionel Messi trifft in der Verlängerung (irregulär) für Argentinien

Das rasante 3:3 im WM-Finale zwischen Argentinien und Frankreich wird wohl als eines der besten Spiele der jüngeren Fußball-Geschichte eingehen. Über den argentinischen WM-Triumph im Elfmeterschießen könnte sich allerdings ein kleiner Schatten legen. Lionel Messis zwischenzeitlicher Führungstreffer in der Verlängerung hätte nicht zählen dürfen.

Während der Partie war der diskutablen Szene praktisch keine Beachtung geschenkt worden. Zu sehr lag der Fokus auf Lionel Messi, der Argentinien in der 109. Minute erneut in Führung geschossen hatte. Der Kapitän der Albiceleste verwertete einen Abstauber, nachdem Lautaro Martínez zunächst noch an Frankreichs Keeper Hugo Lloris gescheitert war.

Unbändiger Jubel in blau und weiß brandete auf, der nur kurz vom VAR gedämpft wurde. Geprüft wurde eine mögliche Abseitsstellung von Martínez in der Entstehung des Tores. Der Treffer hielt dem Check stand, Argentinien jubelte weiter.

Darum war Messis zweiter Treffer irregulär

Am Tag nach dem Finale schäumen französische Fans dennoch. Der Treffer hätte aus einem anderen Grund nicht zählen dürfen. Denn noch bevor Messi an den Ball kam, standen bereits zwei argentinische Ersatzspieler auf dem Rasen - um einen potenziell erfolgreichen Abschluss von Martínez zu bejubeln.

Dabei ist in den FIFA-Fußballregeln klar festgehalten: "Wenn der Schiedsrichter nach einem erzielten Tor vor Wiederaufnahme des Spiels feststellt, dass sich zum Zeitpunkt des Torschusses eine weitere Person auf dem Spielfeld befand, muss der Schiedsrichter das Tor aberkennen", heißt es in Regel 3, Absatz 9.

Dabei muss es sich bei der "weiteren Person" um einen Ersatzspieler, einen ausgewechselten Spieler, einen des Feldes verwiesenen Spieler oder einen Offiziellen der Mannschaft handeln. In einem solchen Falle ist das Spiel mit einem Freistoß an der Stelle fortzusetzen, an der sich die "weitere Person" befand.

Freistoß für Frankreich wäre die richtige Entscheidung gewesen

Bedeutet: Statt 3:2 und Anstoß wäre ein Freistoß für Frankreich nahe der Seitenauslinie die richtige Entscheidung gewesen. Ein Umstand, der dem Video-Assistenten, der lediglich das Abseits prüfte, verborgen blieb.

Football fans claim Argentina's third goal against France should not have stood. pic.twitter.com/I2Y6bsFh7P — SPORTbible (@sportbible) 18. Dezember 2022

Zur Beruhigung des französischen Pulses konnte auch nicht beitragen, dass Messis zweiter Finaltreffer gar nicht entscheidend war. Zwei Minuten vor dem Ende rettete Mbappé Frankreich mit seinem dritten Tor ins Elfmeterschießen.

Und: Auch bei Randal Kolo Muanis Mega-Chance kurz vor dem Ende standen schon französische Ersatzspieler auf dem Rasen. Selbst wenn der Frankfurter getroffen hätte, wäre das Tor ebenso irregulär gewesen.