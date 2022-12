Glasner lässt SGE-Zukunft offen - "Kontakt" zum ÖFB

IMAGO/Jürgen Kessler

Oliver Glasners Vertrag bei Eintracht Frankfurt endet 2024

Trainer Oliver Glasner hat ein langfristiges Bekenntnis zu Eintracht Frankfurt vermieden.

"Ich habe keinen Karriere-Plan. Bisher habe ich so viele Abzweigungen genommen in meinem Leben und in meiner Trainerkarriere. Ich werde eine Entscheidung treffen, die ich für mich und meine Familie für richtig erachte. Wenn ich das Gefühl habe, ich bin am richtigen Ort und am richtigen Platz, dann passt das", sagte der 48-Jährige dem österreichischen Radiosender "Ö3".

Glasners Vertrag beim Europa-League-Sieger läuft noch bis 2024. Gespräche über eine Verlängerung haben bislang nicht stattgefunden.

Eintracht Frankfurt: Oliver Glasner bestätigt "Kontakt" zum ÖFB

Der Erfolgscoach offenbarte in dem Interview, im Frühjahr "Kontakt" zu Österreichs Fußball-Verband wegen des Postens als Nationaltrainer gehabt zu haben, aber nur "eine Minute", so Glasner. "Dann war klar für beide Seiten, dass es für Österreich einen besseren Teamchef als Oliver Glasner gibt – und dass es eine bessere Option für Oliver Glasner ist, in Frankfurt zu bleiben."

Das ÖFB-Team übernahm letztlich Ralf Rangnick, der zuvor interimsweise als Teammanager von Manchester United gearbeitet hatte.

Kategorisch ausschließen wollte Glasner ein Engagement beim WM-Dritten von 1954 allerdings nicht. "Nationaltrainer im eigenen Land ist die ehrenvollste Aufgabe", sagte der Frankfurter Übungsleiter.

"Ich habe wirres Zeug geredet, nichts mehr mitbekommen"

Offen sprach Glasner in dem Gespräch über seine schwere Kopfverletzung im Jahr 2011, die ihn seine aktive Karriere kostete und zu einer Not-Operation führte.

"Ich habe wirres Zeug geredet, nichts mehr mitbekommen. Die Blutung im Gehirn fing schon an, meine Gehirnhälften zu verschieben. Nach der OP hatte ich nur noch drei Worte im Kopf und musste das wieder trainieren", so der SGE-Coach.

Die Millionen-Gehälter im Profi-Fußball relativierte Glasner: "Natürlich wird im Fußball außergewöhnlich gut bezahlt. Aber es gibt so viel Nachfrage. Die Vereine verdienen auch gut."