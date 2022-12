Ehe-Aus von Mats und Cathy Hummels besiegelt

unknown

BVB-Star Mats Hummels ist offiziell von Ex-Frau Cathy geschieden

Das Ehe-Aus von Borussia Dortmunds Abwehrchef Mats Hummels ist besiegelt: Der BVB-Star und Ex-Frau Cathy sind seit Montag offiziell geschieden.

"Heute war unsere Scheidung. Wir sind weiterhin Freunde, Familie und fürsorgliche Eltern", erklärten beide in einem Statement gegenüber "Bild". "Jetzt frühstücken wir erstmal gemeinsam und trinken einen Kaffee. Wir hatten 13 wunderschöne Jahre."

Zuvor hatte sich das ehemalige Paar dem Bericht des Boulevard-Blatts zufolge am Amtsgericht München zum Scheidungstermin getroffen.

Eilig hatte es Mats Hummels mit der endgültigen Trennung von seiner langjährigen Partnerin anscheinend nicht: Der 34 Jahre alte BVB-Verteidiger sei mit rund zehn Minuten Verspätung erschienen.

"Es gibt Termine, da sollte man nicht zu spät kommen", schrieb Cathy Hummels in ihrer Instagram-Story und teilte dazu ein Zwinker-Smiley.

Langanhaltende Gerüchte um Trennung von Mats und Cathy Hummels

Ansonsten sei der Gerichtstermin reibungslos und ohne Konflikte verlaufen, so "Bild". Die Hummels hatten sich bereits vor geraumer Zeit getrennt. Gerüchte kursierten seit dem Sommer 2021.

Im November hatte Cathy Hummels diese erstmals offiziell bestätigt.

"Ich habe lange überlegt, wann und ob ich öffentlich etwas zur Trennung sagen soll. Jetzt fühlt es sich richtig an, und der Zeitpunkt ist gekommen", sagte die 34 Jahre alte TV-Moderatorin damals auf Anfrage der "Deutschen Presse-Agentur".

Zweiter Wechsel vom FC Bayern zum BVB als Trennungsgrund

In ihrer Doku "Cathy Hummels - Alles auf Anfang" hatte sie später erklärt, der Trennungsgrund sei Mats Hummels' zweiter Wechsel vom FC Bayern zum BVB im Jahr 2019 gewesen.

Nach Dortmund habe sie nicht erneut ziehen wollen, so die gebürtige Oberbayerin. "Ich bin aus dem Grund nicht mitgegangen, weil ich achteinhalb Jahre Dortmund gelebt habe und da zwei ganz schwere Depressionen hatte. Mats hat erwartet, beziehungsweise hat sich schon gewünscht, dass ich öfter in Dortmund bin", sagte Cathy Hummels. "Ich weiß, was ich brauche und ich hatte die Wahl: Entweder ich verliere ihn oder ich verliere mich."

Das Ja-Wort hatten sich Mats und Cathy Hummels im Jahr 2015 gegeben. Sohn Ludwig kam 2018 zur Welt.