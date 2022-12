"Neuer Lebensabschnitt!" Hummels äußert sich nach Scheidung

IMAGO/S.WIDMANN

Cathy und Mats Hummels sind offiziell geschieden (Archivbild aus dem Jahr 2017)

Nach siebeneinhalb Jahren gemeinsamer Ehe haben sich Fußball-Star Mats Hummels und Cathy Hummels an diesem Montag scheiden lassen. Nachdem das Ehe-Aus am Montag bereits öffentlich bestätigt wurde, äußerte sich die TV-Moderatorin am Nachmittag noch einmal ausführlich zur Scheidung vom BVB-Profi.

"Wir haben 'JA' gesagt", schrieb Cathy Hummels in einem Instagram-Beitrag, in dem sie sich noch einmal mit zwei gemeinsamen Fotos mit ihrem fortan Ex-Mann in der Öffentlichkeit zeigte.

Mit dem Ja-Wort war in diesem Fall allerdings das 'Ja' zur Scheidung gemeint, welche das langjährige Glamour-Paar zwischen Mats Hummels' 34. Geburtstag in der letzten Woche und den Weihnachtsfeiertagen besiegelte.

"Wir blicken zurück und erinnern uns an unsere gemeinsame Zeit als Paar. Jetzt sind wir geschieden, aber sind optimistisch, als Eltern und Freunde eine gemeinsame Zukunft zu haben", schrieb die knapp ein Jahr ältere Cathy Hummels weiter in ihrem Post.

Die beiden hätten am Montag zum Abschied noch gemeinsam einen Kaffee getrunken, ehe nun der Start ins weitere Leben als Geschiedene bevorsteht.

Hummels postet Bild mit Sohn Ludwig

Die Münchnerin erklärte, sich vorerst für zwei Monate zwecks Urlaub und neuer TV-Arbeiten aus Deutschland zu verabschieden und bedankte sich bei ihrem langjährigem Partner für die gemeinsame Zeit.

Die Fernsehmoderatorin betonte in ihrer Nachricht außerdem, dass die Trennung von Mats Hummels in Frieden verlaufen sei: "Bei einem Krieg gibt es nie Gewinner, nur Verlierer", meinte sie abschließend.

Mats Hummels selbst verbrachte den weiteren Montag nach der Scheidung offenbar mit dem gemeinsamen Sohn Ludwig. In seiner Instagram-Story postete der Starspieler von Borussia Dortmund ein Foto, welches die beiden beim Tennisspielen zeigt - mit dem Kommentar: "Abwechselnd Training für uns beide".

Ab dem 22. Januar steht Mats Hummels mit dem BVB wieder in der Bundesliga auf dem Rasen, wenn es ins Heimspiel gegen den FC Augsburg (ab 15:30 Uhr) geht.