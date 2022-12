Nächster Ritterschlag für Messi: "Was für ein Superstar!"

IMAGO/Michael Kienzler

Lionel Messi hat seine herausragende Karriere mit dem WM-Titel gekrönt

Lionel Messi hat seine argentinische Nationalmannschaft mit überragenden Leistungen zum ersten WM-Titel seit 36 Jahren geführt. Mit seinen insgesamt drei Toren im Endspiel gegen Frankreich (zwei im Spiel, eins im Elfmeterschießen) hatte er entscheidenden Anteil am Finalsieg und setzte damit seiner ohnehin schon einmaligen Fußballerkarriere die Krone auf. Auch Deutschlands einziger Weltfußballer Lothar Matthäus kam aus dem Schwärmen für La Pulga am Tag nach dem Triumph gar nicht mehr heraus.

"Von Weltmeister zu Weltmeister: Herzlichen Glückwunsch an Lionel Messi, seiner Mannschaft und allen Argentiniern. Sie haben es sich verdient. Sie waren die beste Mannschaft dieser großartigen Fußball-WM", schrieb der Weltmeister von 1990 in seiner "Sky"-Kolumne.

Laut Matthäus haben sich Argentinien und Frankreich am letzten Sonntag ein "Jahrhundert-Endspiel" geliefert, aus dem die Albiceleste nach 120 Spielminuten plus Elfmeterschießen als verdienter Sieger hervorgegangen sei: "Wie so oft, hat der Beste auch den Titel gewonnen."

Matthäus traut Messi weitere WM-Teilnahme zu

Bei der Bewertung der Leistungen von Argentinien-Kapitän Lionel Messi, der in den sieben WM-Partien insgesamt sieben Tore und drei Assists beigesteuert hatte, überschlug sich der 61-Jährige praktisch mit Superlativen: "Messi ist nun auch in Sachen WM-Titel auf einer Stufe mit Maradona und keiner hat es sich so sehr verdient wie er. Was für ein Spieler! Was für ein Superstar! Wie er diese Mannschaft mit 35 Jahren zum Titel geführt hat, ist kaum in Worte zu fassen."

Superstar Messi habe es mit dem Gewinn seines ersten WM-Titels nun endgültig geschafft, für seine Millionen Anhänger auf der ganzen Welt unsterblich zu werden.

Auch Matthäus selbst zeigte sich dankbar für die gezeigten Leistungen des mehrmaligen Weltfußballers: "Wir können froh und dankbar sein, ihn erlebt zu haben und weiter bewundern zu dürfen. [...] Messi ist sicher der Beste in diesem Jahrtausend und einer der größten Sportler, die wir je gesehen haben."

Der deutsche Rekordnationalspieler sei sich derweil "nicht so sicher, dass dies seine letzte Weltmeisterschaft war". Er traut Messi zu, auch in vier Jahren im Alter von dann 39 Jahren noch eine weitere WM spielen zu können.