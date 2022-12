Bericht: VfB Stuttgart heiß auf diesen Bundesliga-Star

IMAGO/Christian Schroedter

Josuha Guilavogui (l.) vom VfL Wolfsburg, hier im Sommer 2022 mit Max Kruse (M.) und Jérôme Roussillon

Der VfB Stuttgart arbeitet in der aktuellen Bundesliga-Winterpause mit seinem neuen Sportdirektor Fabian Wohlgemuth intensiv daran, noch personelle Verstärkungen für den Abstiegskampf zu bekommen. Ein möglicher Neuzugang könnte vom direkten Ligakonkurrenten VfL Wolfsburg an den Neckar wechseln.

So sollen die Schwaben nach Informationen des "kicker" an Josuha Guilavogui interessiert sein. Der defensive Mittelfeldspieler galt einst als unumstrittener Stammspieler bei den Wölfen, bestritt in seinen ersten Jahren im Verein jeweils einen Großteil aller Pflichtspiele.

Seit einiger Zeit nimmt der 32-Jährige in Wolfsburg aber nur noch die Rolle des Ergänzungsspielers ein, lief in der aktuellen Bundesliga-Saison erst viermal von Beginn an auf.

Da Guilavogui beim VfL ohnehin nur noch zweite Wahl zu sein scheint, hoffen die Stuttgarter laut dem Medienbericht darauf, ihn bei noch verbleibender Restvertragslaufzeit bis Sommer 2023 aus der Autostadt loseisen zu können.

Labbadia und Guilavogui arbeiteten bereits in Wolfsburg zusammen

Der defensive Mittelfeldspieler gilt laut dem Fachmagazin bei VfB-Coach Bruno Labbadia, der auch schon mit Guilavogui in Wolfsburg zusammenarbeitete, als Musterprofi hinsichtlich seiner Arbeitseinstellung, taktischem Verständnis und Erfahrung.

Alles Attribute, die im harten Abstiegskampf der Bundesliga von großer Bedeutung werden können.

Ob dem Tabellen-16. die finanziellen Mittel zur Verfügung stehen, einen gestandenen Mittelfeldakteur von einem direkten Konkurrenten zu verpflichten, gilt derzeit noch als fraglich.

Dass der VfL Wolfsburg ab dem kommenden Sommer wohl ohnehin nicht mehr mit dem Routinier plant, könnte die Chancen der Stuttgarter aber wohl merklich erhöhen.

Josuha Guilavogui steht seit 2014 für die Wölfe unter Vertrag und hat seit dem 194 Bundesliga-Partien bestritten. 2015 wurde er mit dem VfL Wolfsburg Deutscher Pokalsieger sowie Vizemeister.