Entscheidung gefallen: Bayern holt Neuer-Nachfolger

IMAGO/Ulrich Wagner

Weder Manuel Neuer noch Sven Ulreich werden beim FC Bayern in der Rückrunde im Tor stehen

Der FC Bayern zieht nach dem Ausfall von Stammtorhüter Manuel Neuer Konsequenzen und wird pünktlich zum Neustart der Bundesligasaison einen neuen Keeper präsentieren. Wie die "Bild" berichtet, ist intern die Entscheidung gegen Ersatztorhüter Sven Ulreich gefallen. Vier Kandidaten sollen beim Rekordmeister auf der Liste stehen.

Mit welchem neuen Stammtorhüter der FC Bayern den Rest der Saison 2022/23 bestreiten wird, steht immer noch nicht fest. Entschieden wurde in der Chefetage laut "Bild" allerdings, dass Sven Ulreich nicht befördert und den Posten vom verletzten Manuel Neuer einnehmen wird. Die Münchner rüsten demnach "auf jeden Fall" nach.

Eine von vier möglichen Alternativen ist Alexander Nübel. Der frühere Schalker ist zwar schon Spieler des FC Bayern, zurzeit allerdings an die AS Monaco ausgeliehen. Nübel ist offenbar die erste Wahl, denn dem Bericht zufolge verhandelt der Rekordmeister mit dem Klub aus dem Fürstentum aktuell über ein vorzeitiges Ende des Leihgeschäfts.

Ob die Münchner Nübel vorzeitig aus dem Leihvertrag loseisen können, ist jedoch weiter ungewiss. Der 26-Jährige ist in Monaco die unumstrittene Nummer eins. Der französische Erstligist soll demzufolge auch nicht die Absicht hegen, sich jetzt schon vom früheren Schalker zu trennen.

WM-Held und Gladbacher auf der Liste des FC Bayern

Neben Nübel hat der Rekordmeister angeblich noch drei weitere Kandidaten in der engeren Auswahl. Dazu soll unter anderem Gladbachs Yann Sommer gehören. Gerüchte über einen Wechsel des Schweizers kursieren schon länger. Laut "Sky" hat der FC Bayern auch schon Kontakt zum Fohlen-Keeper aufgenommen. Neben den Münchnern gilt allerdings auch Manchester United als interessiert.

Kandidat Nummer drei ist "Bild" zufolge PSG-Ersatzkeeper Keylor Navas. Der WM-Teilnehmer ist in Paris nur die Nummer zwei, hat im Trikot der costa-ricanischen Nationalmannschaft jedoch zuletzt wieder einmal bewiesen, dass er über die nötige Klasse verfügt, um auch auf Top-Niveau mitzuhalten.

Last but not least soll auch der marokkanische Nationaltorhüter Bono als Neuer-Erbe infrage kommen. Ein Wechsel des WM-Helden dürfte allerdings kompliziert und äußerst kostspielig werden. Zum einen steht der 31-Jährige noch bis 2025 beim FC Sevilla unter Vertrag. Zum anderen sollen die Andalusier laut "Estadio Deportivo" auf eine Ablöse in Höhe von 30 Millionen Euro bestehen. Eine Summe, die der FC Bayern ganz sicher nicht zahlen wird.