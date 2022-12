Wahre Gründe für Blitz-Aus von Hertha-Star Lee enthüllt

IMAGO/O.Behrendt

Wird Hertha BSC wohl wieder verlassen: Dong-jun Lee

Bis zuletzt wurde angenommen, dass Dong-jun Lee dem radikalen Winter-Umbau von Hertha BSC aufgrund seiner bislang enttäuschenden Auftritte zum Opfer gefallen ist und den Berliner Fußball-Bundesligisten deshalb schon wieder verlassen muss. Doch die Gründe für das Blitz-Aus des Südkoreaners liegen tiefer, wie nun enthüllt wurde.

Als Dong-jun Lee Anfang 2022 bei Hertha BSC anheuerte, erhoffte man sich in Berlin, einen neuen angriffsstarken Rechtsaußen verpflichtet zu haben, der die Zukunft des Bundesligisten mitformen sollte. Deshalb stattete man den in seiner Heimat als großes Talent gefeierten und mit verschiedenen Preisen ausgezeichneten Offensivmann mit einem langfristigen Vertrag bis 2025 aus. Doch weniger als zwölf Monate später ist laut übereinstimmenden Medienberichten klar, dass Lee Deutschland schon wieder verlassen wird.

Zuletzt hieß es, dass das schnelle Aus des vom Verletzungspech geplagten Südkoreaners vor allem leistungsbedingte Gründe gehabt hätte, doch nun hat "Bild" enthüllt, dass Lee gehen muss, weil er kurz davor ist, in seiner Heimat Südkorea Militärdienst ableisten zu müssen.

Bis auf wenige Ausnahmen werden alle arbeitsfähigen Männer eingezogen und müssen für fast zwei Jahre an die Waffe. Spannungen zu Nachbarland Nordkorea machen dies nötig.

Bis zuletzt hoffte man bei Hertha BSC auf eine Ausnahmegenehmigung für Lee, die für Profi-Sportler in speziellen Fällen erteilt werden kann, falls diese herausragende Leistungen bei großen Turnieren zeigen. Doch weder seine angedachte Teilnahme an den Asian Games noch an der WM in Katar kamen zustande.

Hertha BSC: Hoffnungen bei Lee erfüllen sich nicht

Erstgenanntes Turnier wurde wegen der Corona-Pandemie in den Herbst 2023 verschoben, die kürzlich beendete Weltmeisterschaft verpasste Lee schließlich, weil er aufgrund seiner vielen Verletzungen seinen Platz in der südkoreanischen Nationalelf verloren hatte.

In seinem knappen Jahr bei Hertha BSC hatte Lee zuvor lediglich vier Einsätze für sich verzeichnen können, nur einmal stand der 25-Jährige in der Startelf.

Zuletzt hatte unter anderem "The Daily Sports Seoul" vom bevorstehenden Wechsel des Angreifers berichtet. Wie die Zeitung vermeldete, wird der Rechtsaußen im Winter nach Südkorea zurückkehren.

Dort soll er sich Jeonbuk FC anschließen. "Es wird bald bekannt gegeben", zitiert das Blatt einen nicht namentlich genannten Vertrauten. Nun dürfte klar sein, warum es Lee wieder zurück in seine Heimat zieht.