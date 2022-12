Voss-Tecklenburgs sieht große Chance bei kommender WM

IMAGO/Peter Hartenfelser

Martina Voss-Tecklenburg trainer die Nationalmannschaft der Frauen seit 2018

Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg sieht das anstehende Jahr erneut als große Chance für den deutschen Frauenfußball. "Es wird bei der WM an uns liegen, über gute Leistungen wieder eine Welle der Begeisterung loszutreten", sagte die 54-Jährige im Interview mit dem Sport-Informations-Dienst (SID).

Wie beim Sommermärchen in England gelte für die Vize-Europameisterinnen bei der Endrunde in Australien und Neuseeland (20. Juli bis 20. August 2023) die Devise: "Wir wollen weiter um Titel mitspielen. Dafür haben wir die Basis geschaffen. Wir haben noch viele entwicklungsfähige Spielerinnen, das stimmt optimistisch."

Zufrieden zeigte sich Voss-Tecklenburg auch mit dem WM-Quartier, das dem zweimaligen Weltmeister vom Weltverband FIFA für die Titeljagd zugeteilt wurde: "Es war unsere erste Wahl unter den angebotenen Unterkünften."

Voss-Tecklenburg will viele Spiele in Sydney machen

Neben kurzen Wegen zum Trainingsplatz sei in dem ausgewählten Resort an der Central Coast 100 km nördlich von Sydney ein Verbleib auch über die Gruppenphase hinaus möglich. "Wir wünschen uns ja, dass wir die meisten Spiele in Sydney machen...", sagte Voss-Tecklenburg mit Blick auf das WM-Halbfinale und -Endspiel in der australischen Metropole.

Zunächst trifft das DFB-Team in der "herausfordernden" Gruppe H auf Marokko, Kolumbien und Südkorea. "Der Favoritenkreis wird wohl größer", so die allgemeine Einschätzung der Bundestrainerin, der die Aufstockung auf 32 WM-Teilnehmer allerdings zu früh kommt, "weil ich nicht weiß, ob alle schon das hohe sportliche Niveau halten können."