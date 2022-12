Medien: FC Bayern bei Gladbach-Star in der Pole Position

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Thomas Haesler

Gladbach-Star Marcus Thuram (m.) könnte bald für den FC Bayern spielen

Bereits seit dem Sommer ist der FC Bayern auf der Suche nach einem Neuzugang für das Sturmzentrum. Zwar spielte Eric Maxim Choupo-Moting bislang auf der Neuner-Position überraschend groß auf, ob er allerdings über Juni 2023 hinaus in München bleibt, ist offen. Im Wettbieten um einen Gladbach-Star als möglichen Ersatz könnte der deutsche Rekordmeister jetzt das Rennen machen.

In der bisherigen Bundesliga-Saison glänzte Marcus Thuram im Trikot von Borussia Mönchengladbach mit zehn Treffern. Kein Wunder also, dass der FC Bayern am französischen Torjäger Interesse haben soll. Beim deutschen Branchenführer könnte der 25-Jährige den langersehnten Ersatz für Robert Lewandowski darstellen.

Zuletzt bekleidete diese Rolle Eric Maxim Choupo-Moting. Der Kameruner begeisterte in der Hinrunde mit vielen Toren, doch der Vertrag des Stürmers läuft im Juni aus. Ob es zu einer Verlängerung kommt, ist offen.

Einem Bericht von "Calciomercato" zufolge ist nämlich der FC Bayern beim Gladbach-Star in der Pole Position.

FC Bayern bekommt bei Thuram prominente Konkurrenz

Damit widerspricht das italienische Transfer-Portal Berichten der "Bild". Diese hatte zuletzt behauptet, dass der FC Bayern von einer Verpflichtung des neunfachen Nationalspielers Abstand genommen habe.

Neben den Münchnern soll insbesondere Inter Mailand um Thuram buhlen. Der italienische Top-Klub wolle den Transfer möglichst zeitnah über die Bühne bringen, um den Bundesligisten auszustechen, heißt es. Favorit auf die Verpflichtung sei dennoch der FC Bayern.

Zum möglichen Zeitpunkt des Wechsels machte "Calciomercato" derweil keine Angaben. Medienberichten zufolge kann Thuram Gladbach noch in diesem Winter für rund zwölf Millionen Euro verlassen.

Sportdirektor Roland Virkus geht es längst nur noch darum, seinen Top-Star nicht ablösefrei ziehen zu lassen und den finanziellen Schaden zu begrenzen.