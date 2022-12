Shitstorm nach bizarrer Selfie-Jagd für Salt Bae

IMAGO/Simon Stacpoole

Der türkische Star-Koch und Gastronom Nusret Gökce alias Salt Bae (l.)

Eigentlich sollte die ganz große Bühne bei der Siegerehrung einer Fußball-Weltmeisterschaft für denjenigen vorbehalten sein, die sie auch verdient haben: Den Teilnehmern des Endspiels. Am Sonntag war das in Katar nach dem grandiosen WM-Triumph der Argentinier über Frankreich (4:2 i.E.) aber nicht immer der Fall. Neben FIFA-Präsident Gianni Infantino, der sich an der Seite der argentinischen Fußballhelden mehrfach unangenehm in den Vordergrund drängte, galt das auch für Star-Koch und Influencer Nusret Gökce.

Der türkische Gastronom, der unter seinem Künstlernamen Salt Bae zu einer weltweit bekannten Marke mit knapp 50 Millionen Instagram-Followern wurde, begab sich am Sonntag beim WM-Finale in Doha auf regelrechte Selfie-Jagd.

Vor und während der Partie ließ sich Nusret Gökce bereits mit zahlreichen Weltstars im Lusail Iconic Stadium ablichten, unter anderem mit Multimilliardär Elon Musk, den Fußball-Ikonen Ronaldinho und Alessandro Del Piero oder Staatsoberhäuptern die dem Malaysischen Sultan Abdullah oder Katars Emir Tamim bin Hamad Al Thani.

So weit, so gut: Nach der Pokalübergabe an die Albiceleste allerdings drängte auch Salt Bae in den Innenraum des Stadions und ließ sich fortan mit allen argentinischen Fußball-Helden ablichten, die ihm in den Weg kamen.

Der weltberühmte Fleischer postete auf seiner Instagram-Seite im Anschluss daran Siegerbilder mit Angel Di María, Lisandro Martínez oder Cristian Romero.

Auch mit Argentiniens Megastar und Kapitän Lionel Messi gelang Salt Bae ein Schnappschuss, wenngleich der beste Spieler des WM-Turniers nur äußerst widerwillig zustimmte.

Salt Bae unter anderem als "Mega-Clown" beschimpft

Kurz zuvor hatte Messi eine erste Anfrage Salt Baes nach einem gemeinsamen Foto noch dankend abgelehnt. Entsprechende Videos davon kursierten tausendfach in den sozialen Medien.

Für seine bizarre Selfie-Jagd unter den argentinischen Weltmeistern erntete der 39-Jährige via Instagram heftige Kritik. Hier eine kleine Auswahl:

"Mega-Clown... Für ein bisschen Berühmtheit würdest du alles tun"

"Schämt euch, einen so besonderen Moment nur wegen eures kranken Egos zu unterbrechen"

"Messi wollte nichts mit dir zu tun haben. Warum bist du überhaupt da?"

"Geh und verkaufe deinen überteuerten Scheiß. Es braucht viel mehr Fähigkeiten, um eine WM zu gewinnen, als Salz in einer speziellen Pose auf ein Steak zu streuen"

Für den exzentrischen Gastronom stellt der Shitstorm allerdings kein Problem dar: Er geriet in der Vergangenheit schon mehrfach unter anderem wegen Goldener Steaks ("Fall Ribéry") ins Zentrum öffentlicher Kritik.