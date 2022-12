Heftige Entgleisung von Argentinien-Star nach WM-Sieg

IMAGO/Gladys Chai von der Laage

Hielt Messi und Co. den Rücken frei: Rodrigo De Paul

Nach dem Gewinn der Fußball-Weltmeisterschaft sind bei so manchem Spieler der argentinischen Nationalmannschaft die Emotionen übergekocht. Ein Argentinien-Star sorgte mit einem obszönen Kommentar für Empörung.

Der Jubel auf Seiten der argentinischen Spieler kannte nach dem Sieg gegen Frankreich im Finale der WM keine Grenzen mehr. Gefeiert wurde nach dem Elfmeter-Krimi zunächst auf dem Rasen, nach der Siegerehrung verlagerte sich die Party in die Katakomben.

Aus der Kabine der Selección waren anschließend aber nicht nur fröhliche Stimmen zu vernehmen. Mittelfeldspieler Rodrigo De Paul leistete sich etwa einen heftigen Aussetzer. In einem Instagram-Livestream mit Abwehrkollege Nicolás Otamendi rechnete der Spieler von Atlético Madrid mit seinen ärgsten Kritikern ab - und vergriff sich dabei bei der Wortwahl.

Argentinien-Star De Paul erst überwältigt, dann ausfallend

"Das ist für die Ewigkeit! Das ist für alle, die an mir gezweifelt haben! Lutscht meinen S******! Ihr habt mich von allen Seiten angegriffen, konntet mich aber nie besiegen. Lutscht mir alle den S******!" Sowohl De Paul als auch Otamendi lachen anschließend in die Kamera.

De Paul: "Y todos los que dudaron... chúpenme bien la pija. Me tiraron de todos lados y no me voltearon". #FIFAWorldCup #Qatar2022 pic.twitter.com/kfwMcBIKoo — David Ferrís (@DavidFerriis8) 18. Dezember 2022

Zuvor hatte sich der 28-Jährige auf dem Rasen des Lusail-Stadions noch regelrecht ergriffen und überwältigt ob des Gewinns der Weltmeisterschaft gezeigt. Mit Tränen in den Augen richtete er seine Worte an die Fans und Landsleute in der Heimat: "Wir lieben alle Argentinier. Das Leiden macht uns stärker. Es ist einer der glücklichsten Tage meines Lebens. Wir werden unsterblich sein für das, was wir erreicht haben."

De Paul war vor allem nach seinen zunächst schwachen Auftritten in der Gruppenphase gegen Saudi-Arabien (1:2) und Mexiko (2:0) kritisiert worden. Im Turnierverlauf steigerte sich der Profi von Atlético Madrid aber zunehmend und avancierte zum Führungsspieler. Im Finale gegen Frankreich zählte er zu den stärksten Akteuren, den Offensivleuten um Kapitän Lionel Messi hatte er unermüdlich den Rücken freigehalten. Von sport.de erhielt er die Note 2,5.