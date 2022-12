Bayern-Neuzugang träumt schon von WM-Sieg

IMAGO/YUTAKA

Gewann kurz vor seinem Wechsel zum FC Bayern die U18-Meisterschaft in Japan: Mittelfeldtalent Taichi Fukui (l.)

In wenigen Tagen macht sich der gerade einmal 18 Jahre alte Taichi Fukui auf den Weg zu seinem nächsten Karriereschritt: Beim FC Bayern will der junge Japaner so schnell es geht durchstarten, auch wenn er erst einmal in der Regionalliga eingesetzt wird. Dennoch setzt sich der Mittelfeldspieler schon jetzt die höchstmöglichen Ziele.

Taichi Fukui aus Japan wird sich zum 1. Januar dem FC Bayern anschließen, wo er zunächst einmal für die zweite Mannschaft eingeplant wird. Bis 2025 wird sein Vertrag beim Münchner Spitzenklub datiert sein.

Der Rekordmeister hatte den Wechsel bereits im vergangenen September offiziell eingefädelt, nachdem der Youngster vom Erstligisten Sagan Tosu einen bleibenden Eindruck im Training hinterlassen hatte. "Taichi hat in diesem Sommer über mehrere Wochen bei unseren Amateuren mittrainiert und dabei nachhaltig auf sich aufmerksam machen können. Wir freuen uns, dass er nach der Winterpause für uns in der Regionalliga Bayern zum Einsatz kommen wird", hatte Jochen Sauer, Leiter des FC Bayern Campus, begründet.

Bayern-Neuzugang deutlich: "Ich hasse es zu verlieren"

Geht es nach dem Mittelfeldtalent, soll jedoch schleunigst der Sprung zu den Profis gelingen. Wie er nun wenige Tage vor seinem Umzug nach München auf einer Online-Presserunde zu Protokoll gab, hat er schon jetzt die größten Ziele im Blick: "Ich bereite mich darauf vor, dass ich meinen Traum erfüllen kann und Weltmeister werde. Ich möchte ein Spieler werden, der Spiele für meine Mannschaft entscheidet", zitiert die "Japan Times".

Fukui ist japanischer U20-Nationalspieler und galt zuletzt als das wohl größte Nachwuchstalent der J1-League. Für seinen Klub Sagan Tosu hat er insgesamt 15 Pflichtspiele bestritten. Zum Zeitpunkt seines Ligadebüts war er der jüngste jemals eingesetzte Spieler des Klubs und machte anschließend mit erfrischenden Leistungen auf sich aufmerksam.

Überwiegend wurde Fukui jedoch in der U18-Auswahl des japanischen Erstligisten eingesetzt. In 17 Partien gelangen ihm sieben Tore, entscheidend war sein Treffer Anfang Dezember im U18-Ligafinale gegen Kawasaki Frontale, das Sagan Tosu letztlich mit 3:2 gewann.

Sein Beweggrund, nun den Schritt nach Deutschland zu wagen, begründete das Japan-Talent wie folgt: "Ich hasse es zu verlieren, also muss ich auf die Weltbühne treten."