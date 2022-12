Wie Schalke seine größten Probleme lösen will

IMAGO/Maik Hölter/TEAM2sportphoto

Thomas Reis will den FC Schalke 04 in der Rückrunde vor dem Abstieg retten

Nach der schwachen Hinrunde muss beim FC Schalke in der zweiten Saisonhälfte so einiges besser laufen, damit der direkte Wiederabstieg noch verhindert werden kann. Die größten Probleme hat der Klub wohl inzwischen erkannt - und erste Lösungen liegen in der Schublade.

Der Plan für die zweite Saisonhälfte sieht laut der "Sport Bild" vor, dass Trainer Thomas Reis viele Probleme der Schalker mit bestehenden Mittel lösen muss. Hintergrund ist, dass die prekäre finanzielle Situation nicht allzu viele extern Verstärkungen möglich mache.

Denn die klammen Kassen der Königsblauen dürften im Winter eine größere Transferoffensive verhindern. Den Kaderplanern um Sportvorstand Peter Knäbel stünden insgesamt gerade einmal zwei Millionen Euro für Neuzugänge zur Verfügung.

Das verfügbare Geld werde komplett für die Gehälter möglicher Neuzugänge benötigt. Somit kämen für die Gelsenkirchener im Winter lediglich Spieler infrage, die über eine Leihe zu bekommen sind.

Hielte sich S04 nicht an die eigenen Vorgaben, könnte es sogar mit der Lizenz für die kommende Spielzeit eng werden, so das Magazin. An einigen Fronten soll Reis mit seiner internen Lösungsstrategie bereits Erfolge erzielt haben, heißt es weiter.

FC Schalke 04 hofft auf Terodde in der Rückrunde

So sei es dem 49-Jährigen gelungen, Abwehrchef Maya Yoshida zu neuem Selbstvertrauen zu verhelfen. Der Innenverteidiger mit Tempodefiziten soll künftig von den Mittelfeldspielern früher unterstützt werden, damit er seltener in Laufduelle muss, so die Überlegung.

Die Mitspieler hätten nach der Umstellung in Yoshidas Gesicht zuletzt "endlich so etwas wie Zuversicht" entdeckt, schreibt das Blatt. Auch sonst sei aggressiveres Abwehrverhalten gerade bei gegnerischen Torschüssen eines der Hauptthemen unter Reis.

Im Mittelfeld soll Alex Kral derweil eine feste Stütze werden. Der Sechser werde seinen Stammplatz in der Rückrunde auf jeden Fall behalten, nachdem er zu Saisonbeginn unter Frank Kramer noch keine Rolle gespielt hatte.

Die letzte Großbaustelle im Spiel der Knappen sei es, Torjäger Simon Terodde endlich ins Spiel zu bekommen. Die Fehler werden allerdings wohl weniger beim Angreifer selbst gesucht. Laut Knäbel habe die interne Analyse gezeigt, dass es bislang bei Flanken und Standards an der nötigen Genauigkeit mangele.

"Wir müssen in der Offensive präziser werden, sowohl bei den Hereingaben als auch bei den Abschlüssen im Strafraum. Aktuell ist unsere Effizienz nicht hoch genug", zitiert die "Sport Bild" den Funktionär.