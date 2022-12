"Auf Augenhöhe": Eberl richtet Kampfansage an den BVB

IMAGO/Roger Petzsche

Max Eberl heuerte jüngst bei RB Leipzig an

Das Engagement bei RB Leipzig brachte dem früheren Gladbach-Manager Max Eberl in den letzten Monaten viel Kritik ein. Ungeachtet des Gegenwinds aus der Fanszene seines alten Klubs will der Geschäftsführer Sport mit den Sachsen nun aber durchstarten. Seine Amtszeit startete er mit einer Kampfansage an den BVB.

Nach der Position der Leipziger im deutschen Fußball gefragt, machte der 49-Jährige deutlich, dass RB längst auf einer Stufe mit den Dortmundern stehe.

"Bei den großen drei sehe ich die Bayern meilenweit voraus, weil sie sich mit toller Arbeit über Jahrzehnte auch finanziell einen Vorsprung erarbeitet haben. Leipzig und Dortmund können auf Augenhöhe agieren", sagte Eberl der "Sport Bild". "RB Leipzig gehört immer in die Champions League", so seine Einschätzung.

Neben dem Treiben auf dem Rasen werde Leipzig der Borussia auch im Kampf um Spieler weiter Konkurrenz machen, kündigte er an. Denn der Ansatz, junge Top-Talente anzuziehen, sei auch klarer Bestandteil der RB-Philosophie.

In den letzten Jahren hatte sich insbesondere der BVB eine Nische als exzellente Ausbildungsstation für junge Spieler auf dem Weg in die Weltklasse erarbeitet.

Hat RB Leipzig dem BVB etwas voraus?

Allerdings würden auch bei RB "weiterhin junge Spieler mit Top-Qualität gesucht", so Eberl. "Gerade für diese Spieler hat Leipzig viel zu bieten: nicht nur finanzielle Möglichkeiten, sondern vor allem die Perspektive, viel Spielzeit zu bekommen, immer in der Champions League aufzulaufen und Titel anzugreifen", stellte der neue starke Mann im Klub heraus.

Aufgrund der professionellen Strukturen bei den Roten Bullen und kurzen Entscheidungswegen sieht Ebern die Leipziger in künftigen Transferstreits sogar im Vorteil.

"In Leipzig werden Entscheidungen sehr schnell getroffen, was die Chance auf die Verpflichtung eines Wunschspielers natürlich erhöht. Wenn man intern zu lange braucht, um sich zu entschließen und andere Vereine mit auf den Markt treten, kann der Moment rasch vorbei sein", so der frühere Abwehrspieler.