Medien: Bellingham-Poker wohl entschieden

IMAGO/nordphoto GmbH / Teresa Kroeger

Jude Bellingham wird dem BVB wohl den Rücken kehren

Nach drei Spielzeiten im Dress von Borussia Dortmund ist Jude Bellingham dem BVB endgültig entwachsen, im Sommer wird sich der 19-jährige Engländer einen neuen Arbeitgeber suchen: So lautet die übereinstimmende Meinung in den Medien, die man auch aus Kreisen der Borussia bislang gar nicht erst zu widerlegen versucht. Eine englische Zeitung will nun erfahren haben, welcher Top-Klub den Poker um Bellingham gewinnt.

Real Madrid soll der Ansicht sein, das Rennen um Jude Bellingham vom BVB für sich entschieden zu haben. Das berichtet die "Sun" exklusiv. Demnach werden mehr als 115 Millionen Euro den Besitzer wechseln.

Bellingham habe die Wahl zwischen Real Madrid, dem FC Liverpool, Manchester City, Manchester United, dem FC Chelsea und Paris Saint-Germain gehabt, der LaLiga-Gigant werde jedoch am Ende die besseren Argumente haben, heißt es weiter.

Allen voran Real-Coach Carlo Ancelotti sei "immer zuversichtlicher", dass der englische Nationalspieler den Vereinen aus seiner Heimat die lange Nase zeigen und nach Spanien wechseln werde. Zumal die Madrilenen Bellingham das gesamte Jahr 2022 über umworben haben sollen. Angeblich soll die Chance, eine Ikone im Bernabéu zu werden, letztlich den Ausschlag gegeben haben.

Der BVB will wohl Kaugummi-Poker verhindern

Sollten die Informationen zustimmen, dürfte vor allem beim FC Liverpool Ernüchterung einkehren. Coach Jürgen Klopp soll "verzweifelt" versuchen, Bellingham von einem Engagement an der Anfield Road zu überzeugen, da er sich sicher ist, Bellingham werde schon sehr bald der beste Mittelfeldspieler der Welt sein, so die "Sun". ManCity seinerseits soll hoffen, das Ruder mit einer Mega-Ablöse herumzureißen.

Geld allein ist aber angeblich nicht ausreichend, um den Deal zu landen. Bellingham soll es vielmehr um seine sportliche Rolle und die Möglichkeit, fußballerisch weiter zu wachsen als um die ein oder andere Million mehr auf dem Gehaltscheck gehen. Zumal der Youngster bei keinem der genannten Klubs am Hungertuch nagen müsste.

Beim BVB dürfte man sich mit dem Abgang des Topstars, dessen Vertrag erst 2025 endet, abgefunden haben. Laut "Sport Bild" drängen die Schwarz-Gelben allerdings auf eine baldige Entscheidung, um Gewissheit über die Höhe der Ablöse zu haben und die eigenen Planungen vorantreiben zu können. Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke hatte ein Gespräch mit Bellingham angekündigt.