FC Bayern interessiert: Wende im Poker um Gladbach-Star?

IMAGO/Revierfoto

Marcus Thuram (l.) gilt auch als heißer Kandidat beim FC Bayern

Borussia Mönchengladbach droht in naher Zukunft ein immenser Umbruch. Neben Yann Sommer und Ramy Bensabaini ist auch der Abgang von Marcus Thuram nahezu sicher. Nachdem sich zuletzt Gerüchte um einen Wechsel zum FC Bayern rankten, soll nun Manchester United einen ersten Vorstoß gewagt haben.

Kaum ein anderer Gladbach-Profi konnte in der Bundesliga-Saison 2022/2023 bislang so überzeugen wie Marcus Thuram. Der französische WM-Fahrer begeisterte in 15 Auftritten in dieser Saison mit bemerkenswerten zehn Toren. Dass sein Vertrag im Sommer ausläuft, macht den Stürmer für Top-Klubs nur noch attraktiver.

Zuletzt berichtete das italienische Transfer-Portal "Calciomercato", dass der FC Bayern im Rennen um die Dienste des 25-Jährigen vorne liege. Auch Inter Mailand sei noch im Rennen.

Doch im Transfer-Poker könnte Manchester United nun für eine überraschende Wende sorgen. Wie die englische Boulevardzeitung "The Sun" berichtet, bereiten die Red Devils derzeit ein Angebot in Höhe von etwa 11,5 Millionen Euro für Thuram vor.

Thuram: Manchester United anstatt FC Bayern?

Bei der Mannschaft von Trainer Eric ten Hag soll der Franzose den abgewanderten Superstar Cristiano Ronaldo im Sturmzentrum ersetzen. Um seine Mitbewerber auszustechen, will United den Deal möglichst zeitnah abschließen, so der Bericht weiter.

Dass Gladbach-Sportdirektor Roland Virkus einem Angebot in der kolportierten Höhe zustimmen würde, ist laut "Bild" nahezu sicher. Das Boulevard-Blatt hatte zuletzt enthüllt, dass sich die Fohlen intern darauf verständigt haben, Thuram bei Angeboten im Bereich von zwölf Millionen Euro noch in diesem Winter ziehen zu lassen.

Die Hoffnungen auf eine Vertragsverlängerung habe man derweil ad acta gelegt, es ginge nur noch darum, einen ablösefreien Wechsel von Thuram im Sommer zu verhindern, heißt es.