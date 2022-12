Warum Sommer (nicht) der perfekte Neuer-Ersatz ist

Elmar Kremser/SVEN SIMON via www.imago-images.de

Ersetzt der Gladbachs Yann Sommer bald Manuel Neuer im Tor des FC Bayern?

Yann Sommer könnte beim FC Bayern den schwerverletzten Manuel Neuer ersetzen. Vieles spricht für den Keeper von Borussia Mönchengladbach, der sich allerdings wohl mit einem sehr kurzen Gastspiel beim Rekordmeister anfreunden müsste.

Momentan befindet sich Yann Sommer nach dem Achtelfinal-Aus mit der Schweiz bei der Fußball-WM noch im wohl verdienten Urlaub. Wie viel Ruhe er dort hat, ist jedoch ungewiss.

Im Hintergrund laufen die Drähte heiß. Unter anderem "Bild" berichtet, dass über einen sofortigen Wechsel des Schweizers zum FC Bayern verhandelt wird. Der Unterschenkelbruch von Manuel Neuer, den er sich bei einer privaten Skitour zuzog, hat einige Steine ins Rollen gebracht.

Um seine Ziele in dieser Saison zu erreichen, bevorzugt der FC Bayern wohl eine hochkarätige Lösung zwischen den Pfosten. Das Vertrauen in die etatmäßige Nummer zwei Sven Ulreich soll nicht groß genug sein.

Sommer, schreibt "Bild", könnte in München einen halbjährigen Zwischenstopp einlegen, bevor er sich im Sommer seinen Traum von der Premier League mit einem Wechsel zu Manchester United erfüllt. Gladbach winkt in diesem Fall noch eine kleine Ablöse für den Keeper, dessen Vertrag am Niederrhein ausläuft.

FC Bayern: Alexander Nübel oder Yann Sommer?

Ist dieses Szenario wirklich denkbar? Sommer selbst immerhin soll einem Wechsel an die Isar nicht abgeneigt sein.

Dass Gladbachs Sportdirektor Roland Virkus zuletzt via "Bild" verkündete, ein Winter-Wechsel des 34-Jährigen sei "aus unserer Sicht überhaupt kein Thema", könnte auch zur Verhandlungstaktik gehören.

Aber wäre eine Lösung mit Sommer, wohl auf Zeit, für den FC Bayern sinnvoller als die ebenfalls im Raum stehende Rückkehr von Alexander Nübel, der eigentlich noch bis zum Sommer an die AS Monaco ausgeliehen ist?

Fakt ist, der 26-Jährige spielt im Fürstentum eine starke Saison. 73 Prozent der gegnerischen Schüsse auf sein Tor parierte Nübel in seinen 15 Ligaspielen. Damit gehört er zu den besten Schlussmännern in der Ligue 1. Bayern-Sportvorstand Hasan Salihamidzic bezeichnet ihn als "eine naheliegende Lösung", läuft sein Anschlussvertrag in München doch noch bis 2025.

Allerdings müsste sich der FC Bayern in der Causa Nübel zunächst mit Monaco einigen. Eine Kompensation(szahlung) wäre in jedem Fall fällig. Ob das Vertrauen in Nübel an der Säbener Straße ausgeprägt genug ist, scheint zudem fraglich.

Das macht Yann Sommer für den FC Bayern so interessant

Sollte sich Sommer tatsächlich mit der Rolle als Lückenbüßer für Neuer anfreunden können, wäre er wohl die bessere Wahl für den FC Bayern. In Katar absolvierte der Routinier bereits sein viertes großes Turnier. In der Bundesliga gilt Sommer schon seit Jahren als einer der besten Torhüter. Jüngst wählte ihn der "kicker" zur Nummer zwei in seiner Rangliste des deutschen Fußballs hinter Borussia Dortmunds Gregor Kobel.

Seit seinem Wechsel nach Gladbach 2014 kommt Sommer in 272 Bundesliga-Einsätzen auf eine überragende Abwehrquote von über 70 Prozent - eine solche Konstanz kann in diesem Zeitraum kein anderer Torhüter vorweisen, außer vielleicht Manuel Neuer. In der laufenden Saison wehrte Sommer sogar 77 Prozent aller Schüsse auf sein Tor ab und damit mehr als Neuer (75).

Naturgemäß bekommt der Gladbacher im Ligabetrieb allerdings deutlich mehr Chancen, sich auszuzeichnen als der Kapitän des FC Bayern. Bemerkbar macht sich das auch mit Blick auf Sommers Ballkontakt-Statistik: Während der Borussia-Keeper im Schnitt 68 Mal pro Partie das Spielgerät berührt, tut dies Neuer nur 46 Mal.

Sein Spiel müsste Sommer also ein Stück weit umstellen. Mit dem Ball am Fuß ist er aber ähnlich gut wie Neuer, was seine 80-prozentige Passquote in der laufenden Saison unterstreicht.

Feuertaufe für neue Nummer eins des FC Bayern gegen PSG

Eine weitere Komponente, die nicht zu unterschätzen ist, ist die Spielpraxis auf absolutem Top-Niveau. In den letzten anderthalb Jahren musste sich Sommer auf Vereinsebene mangels Europapokalpartien mit Gladbach nur mit nationalen Kalibern messen.

Nübel spielt mit Monaco zwar immerhin in der Europa League. Die Feuertaufe des Neuer-Ersatzmannes wartet aber bereits Mitte Februar. Dann spielt der FC Bayern im Achtelfinale der Champions League gegen Paris Saint-Germain mit den Superstars Lionel Messi, Kylian Mbappé und Neymar.

Vorteil Sommer: Einen gewissen Vertrauensvorschuss hätte er bei den Spielern des FC Bayern bereits sicher.

Am 4. Spieltag beim 1:1 in München stellte Sommer einen neuen "Paraden-Rekord" auf, als er ganze 19 Bayern-Versuche entschärfen konnte. "Das kennen wir ja nicht anders, dass Yann Sommer das Spiel des Jahres gegen uns macht", sagte Thomas Müller damals anerkennend.

