Nächstes Update von todkrankem Pelé

Die Fußballwelt sorgt sich um Pelé

Die Sorgen um Pelé werden immer größer. Die Familie der Legende verbrachte Weihnachten am Krankenbett, der Gesundheitszustand ist kritisch.

Hoffnung verbreitete die Botschaft wenige Stunden vor Heiligabend keineswegs. Pelé, nur von der Seite zu erkennen, liegt zugedeckt im Krankenbett. Tochter Kely Cristina Nascimento umarmt die schwer erkrankte brasilianische Legende, ihr Kopf liegt auf seiner Brust.

"Wir machen hier weiter, im Kampf und im Glauben. Eine weitere Nacht zusammen", schrieb sie zu einem Bild auf ihrem Instagram-Kanal, Millionen teilten den Beitrag. Die Sorgen um den wohl größten Fußballer der Geschichte wuchsen über Weihnachten weltweit ins Unermessliche.

Pelés Familie verbrachte die Feiertage an der Seite der Ikone, am Krankenbett im Albert-Einstein-Hospital in Sao Paulo. Über die sozialen Medien teilten Pelés Kinder viele Eindrücke, veröffentlichten vor allem Fotos. Unter den Beiträgen sammelten sich unzählige gute Wünsche.

Einer erreichte Pelé an Heiligabend auch von Thomas Bach. "Pele, unsere Gedanken sind bei dir", schrieb der IOC-Präsident, der dem dreimaligen Weltmeister 2016 den Olympischen Orden verliehen hatte: "Ich wünsche dir von ganzem Herzen das Allerbeste."

Am Mittwoch hatte das Krankenhaus mitgeteilt, dass Pelés Dickdarmkrebs "fortgeschritten" sei und er "umfangreichere Pflege zur Behandlung von Nieren- und Herzversagen" benötige. Schon zuvor war klar gewesen, dass Pelé die Weihnachtstage - anders als im Vorjahr, als er das Krankenhaus gerade rechtzeitig verlassen konnte - nicht zu Hause verbringen kann.

"Selbst in der Traurigkeit müssen wir einfach dankbar sein", schrieb Tochter Kely am Sonntag zu einem weiteren Foto der Familie, diesmal war Pelé nicht abgebildet. Dafür jedoch Marcia Aoki, die Frau des Jahrhundertfußballers: "Dankbar sein, dass wir zusammen sind, dankbar sein für die Liebe von euch allen, dankbar sein, dass wir jetzt hier bei ihm sind. Frohe Weihnachten." Pelés Sohn Edson "Edinho" Cholbi do Nascimento veröffentlichte ein Foto, auf dem er die Hand seines Vaters hält.

Brasilien leidet mit Pelé

Seit Wochen leiden Brasilien und die gesamte Fußballwelt mit Edson Arantes do Nascimento, wie Pelé mit bürgerlichem Namen heißt. Am 29. November war der WM-Champion von 1958, 1962 und 1970 zur Neubewertung seiner Chemotherapie eingeliefert worden, nachdem im September 2021 ein Tumor in seinem Dickdarm festgestellt worden war.

Anfang Dezember schon hatten seine Töchter einen Bericht der Zeitung "Folha de Sao Paulo" zu zerstreuen versucht, wonach Pelé nicht mehr auf die Chemotherapie anspreche und fortan palliativ behandelt werde. Die Palliativmedizin widmet sich der Behandlung von Menschen mit fortgeschrittener Erkrankung, deren Lebenserwartung als gering eingeschätzt wird. Das Krankenhaus ging in seinen Statements nicht darauf ein.

"O Rei", der König, hat den Fußball geprägt wie wohl kein anderer. Pelé ging als jüngster Torschütze in einem WM-Finale in die Geschichte ein, als er 1958 in Schweden gegen die Gastgeber mit 17 Jahren und 249 Tagen zweimal traf. In seiner 21 Jahre langen Karriere gewann er zahlreiche Titel, an erster Stelle stehen für immer die drei WM-Triumphe mit der Selecao. Die Brasilianer verehren Pelé dafür - nun bangen sie mehr denn je um ihren Größten.