Das sind die größten Winter-Baustellen beim FC Schalke 04

Schafft der FC Schalke 04 den Klassenerhalt?

Rund um Heiligabend brennt der (Weihnachts-)Baum beim FC Schalke 04 lichterloh. Die Knappen nehmen die Spielbetrieb als Tabellenschlusslicht der Bundesliga mit dem Duell gegen Eintracht Frankfurt am 21. Januar wieder auf.

Wollen die Königsblauen den Klassenerhalt noch schaffen, müssen einige Problemfelder dringend behoben werden. sport.de zeigt die größten Winter-Baustellen beim FC Schalke 04:

1. Schwieriger Transfer-Spagat für den FC Schalke 04

Dass Schalkes Kader in der höchsten deutschen Liga nicht konkurrenzfähig ist, hat die Hinrunde gezeigt. Mit nur neun Punkten aus 15 Spielen rangiert der Revierklub auf dem letzten Platz der Bundesliga-Tabelle. Der Abstand zum Relegationsrang beträgt fünf Punkte.

Um im Kampf um den Klassenerhalt noch ein Wörtchen mitreden zu können, müssen im Winter also Neuzugänge her. Das große Problem: das nötige Kleingeld fehlt in den klammen königsblauen Kassen.

Mit Niklas Tauer, der für anderthalb Jahre vom 1. FSV Mainz 05 ausgeliehen wird, hat Schalke sich bereits mit einem Defensivallrounder verstärkt.

Tim Skarke von Union Berlin soll ebenfalls im Visier der Gelsenkirchener stehen. Der Flügelstürmer wird Medienberichten zufolge mit Kaufoption ausgeliehen.

Doch abgeschlossen sind die Transferplanungen noch lange nicht, wie Sportvorstand Peter Knäbel bei "Sky" klarstellte.

"Wir wären mit zwei Neuen nicht abrupt fertig, sondern dann geht die Transferzeit als solche ja erst richtig los", so der 56-Jährige. Schalke habe "die Angel weiterhin im Teich". Knäbel wurde aber nicht müde, zu betonten, dass jeder Transfer "immer im finanziellen Rahmen bleiben" muss.

Laut "Sport Bild" stehen Schalke nur zwei Millionen Euro für Winter-Verstärkungen zur Verfügung, wovon auch deren Gehalt gezahlt werden muss. Mehr als Leihgeschäfte kommen daher wohl nicht in Frage.

Schalke steht in diesem Winter also vor einem Transfer-Spagat. Einerseits ist man auf Neuzugänge angewiesen, anderseits bringt es nichts, günstige Spieler unter Vertrag zu nehmen, die keine direkte Verstärkung sind.

2. Interne Sportdirektor-Lösung als Risiko

Um den Transfer-Spagat besser meistern zu können, entschieden sich die Schalke-Bosse für eine drastische Sparmaßnahme.

Die Verantwortlichen verzichteten darauf, einen Nachfolger für den zurückgetretenen Sportdirektor Rouven Schröder zu installieren. Stattdessen setzt man auf eine interne Lösung mit Knäbel, René Grotus, Referent Sport, und Chefscout André Hechelmann.

"Es ist wichtig, dass wir Leute haben, die die Mannschaft kennen, die die Ausgangs- und Zielplanung der Kaderplanung ist", erklärte Knäbel. Ob nach dem Wintertransferfenster jemand Externes dazukommt, ließ der Sportvorstand offen.

Dass Schalke ausgerechnet in dieser so wichtigen Transferperiode ohne hauptverantwortlichen Sportdirektor da steht, birgt ein großes Risiko. Fehleinkäufe, oder Spieler, die nicht direkt einschlagen, können sich die Königsblauen in der aktuellen Situation keinesfalls leisten.

Sollte die Dreierkonstellation scheitern, droht Schalke nicht nur der sportliche Zerfall.

3. Fehlende Effektivität in der Offensive

Sportlich bereitet vor allem Schalkes Offensive Kopfzerbrechen. 13 Tore in 15 Spielen sind die schlechteste Ausbeute aller Bundesliga-Klubs. Mehr als drei Tore (Simon Terodde und Marius Bülter) konnte noch kein Spieler erzielen. Gerade von Terodde hatte man sich mehr erhofft.

"Wir müssen in der Offensive präziser werden, sowohl bei den Hereingaben als auch bei den Abschlüssen im Strafraum. Aktuell ist unsere Effizienz nicht hoch genug", bemängelte Knäbel in der "Sport Bild".

Für mehr Gefahr von den Flügelpositionen soll Tim Skarke sorgen. Der Union-Profi steht wohl vor einem Wechsel nach Gelsenkirchen. Der einmalige U21-Nationalspieler würde mit seiner Schnelligkeit und seiner Dribbelstärke perfekt ins Profil von Schalke-Trainer Thomas Reis passen.

Spielpraxis bringt er allerdings nicht mit. Bei Union Berlin kommt der 26-Jährige erst auf drei Kurzeinsätze in der Bundesliga. Ein Tor oder ein Assist konnte er noch nicht verbuchen.

Abhilfe könnte auch Linksaußen Andreas Ivan aus der U23 schaffen. Der 27-Jährige machte mit zehn Scorerpunkten (fünf Tore, fünf Assists) in 16 Einsätzen in der Regionalliga auf sich aufmerksam und durfte zuletzt in Testspielen der Profis ran.

Ob Reis ihn tatsächlich dauerhaft nach oben ziehen will, ist unklar. Ivans Leistungen in den Freundschaftsspielen waren jedoch durchaus vielversprechend. Höher als in der 3. Liga spielte er in Deutschland allerdings nie.

4. Wacklige Abwehr braucht Stabilität

Auch bei Schalkes Hintermannschaft besteht akuter Handlungsbedarf. Die Statistiken sind alarmierend.

32 Gegentore bedeuten den zweitschlechtesten Wert der Liga hinter dem VfL Bochum (36). Die Zweikampfquote der S04-Abwehr liegt laut "Sport Bild" nur bei 47 Prozent. Ganze 230 Mal wurde auf den Knappen-Kasten geschossen.

Um die Abwehr zu stabilisieren wurde Allrounder Niklas Tauer geholt. Der 21-Jährige soll die Lücken schließen, die durch die zahlreichen Verletzungen entstanden sind. Trainer Thomas Reis setzt "Sport Bild" zufolge in der Rückrunde zudem weiter auf Abwehrchef Maya Yoshida, der durch die Mittelfeldspieler mehr unterstützt und entlastet werden soll. Dadurch soll das Selbstvertrauen des Japaners wachsen.

Noch halt Schalke rund vier Wochen Zeit, um an den Baustellen zu arbeiten. "Wir können nun gezielt Dinge im Training anpacken, ohne uns dabei im schnellen Rhythmus auf Spiele vorbereiten zu müssen. Jeder kann bei null anfangen und sich präsentieren. Davon erhoffe ich mir auch einen Qualitätsschub, den man dann sehen kann", erklärte Reis in einem Interview auf der Vereinshomepage.

