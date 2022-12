Klopp berichtet über spezielles Verhältnis zu Boris Becker

IMAGO/Adam Davy

Jürgen Klopp (Bild) ist mit Boris Becker befreundet

Zu Beginn der Woche verriet Tennis-Legende Boris Becker im ersten Interview nach seiner Entlassung aus dem Gefängnis, dass der frühere BVB-Trainer und heutige Liverpool-Teammanager Jürgen Klopp ihn überraschend in der Haft in England besuchen wollte. Nun hat Klopp selbst enthüllt, wie es dazu kam und warum der Plan am Ende scheiterte.

Jürgen Klopp und Boris Becker haben nicht nur das gleiche Alter, sondern auch ansonsten einiges gemeinsam. Das verriet der 55-jährige Teammanager des FC Liverpool nun gegenüber "Bild", nachdem der frühere Tennis-Star zuletzt damit aufhorchen ließ, dass Klopp ihn habe im Wandsworth Prison in London besuchen wollen.

Becker sei das große Idol seiner Kindheit und Jugend gewesen, sagte Klopp dem Boulevard-Blatt über den dreimaligen Wimbledon-Champion.

Dort, im durch das Tennis legendär gewordenen Stadtteil Londons, fand auch das erste Treffen der beiden vor rund sieben Jahren statt.

"Das hat meine Frau Ulla damals organisiert. Sie wusste, dass ich ihn unbedingt mal kennenlernen wollte. Ich habe seine komplette Karriere verfolgt und war ein Riesen-Fan", erklärte Klopp.

In Wimbledon verbrachten die beiden schließlich "einen Sensations-Abend", verriet der LFC-Coach weiter. "Wir waren auf einer Wellenlänge und hatten richtig viel Spaß." Im Nachgang hab ees dann aufgrund unterschiedlicher Terminkalender aber nur noch "losen Kontakt" gegeben.

Als Becker schließlich Ende April in London ins Gefängnis kam, ließ Klopp, der seit 2015 in England lebt und trainiert, die Beziehungen wieder aufleben. Über TV-Moderator Johannes B. Kerner wurde der Kontakt wiederhergestellt. In einem folgenden Telefonat riet Klopp der Tennis-Ikone schließlich, ein Buch zu schreiben.

"Er hat dann gemeint: 'Ja, aber ich denke …, dass mir keiner glaubt, wie es hier wirklich ist.' Mir war es einfach nur besonders wichtig, Boris zu unterstützen und ihm zu sagen, dass wir ihn nicht fallen lassen", gab Klopp einen Einblick.

Ein geplanter Besuch sei dann nicht möglich gewesen, "weil ich laut den Behörden ein Sicherheitsrisiko gewesen wäre", so der Liverpool-Verantwortliche. "Deshalb hat es nicht geklappt. Aber das ist jetzt auch nicht mehr wichtig – wichtig ist nur, dass Boris wieder in Freiheit ist."