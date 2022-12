Brisante Pavard-Aussagen offenbar frei erfunden

IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Benjamin Pavard will den FC Bayern verlassen

Verwirrung um angebliche Aussagen von Barca-Präsident Joan Laporta zu Bayern-Profi Benjamin Pavard: In einem Interview mit dem vereinseigenen TV-Sender soll der Klubchef der Katalanen öffentlich mit einer Verpflichtung des Franzosen geflirtet haben. Doch das ist offenbar gar nicht passiert.

In einem langen Interview mit dem vereinseigenen Sender "Barca TV" bezog Klubchef Joan Laporta am Donnerstag zu allen möglichen Themen Stellung.

Unter anderem ging es um die brisante finanzielle Lage des Klubs, eine mögliche Rückkehr von Lionel Messi, die bisherigen Leistungen von Robert Lewandowski und die Einführung einer Super League. Außerdem kam noch das Thema Neuverpflichtungen zur Sprache.

Mehrere spanische Medien berichteten, dass sich Laporta an diesem Punkt auch zu Benjamin Pavard vom FC Bayern äußerte. Sie zitierten Barcas Oberhaupt mit den Worten: "Er ist eine echte Option für uns. Sein Vertrag läuft in zwei Jahren aus und er will weg. Er wäre in der Lage, unsere Abwehr zu verstärken."

Durchaus pikante Aussagen, zumal der Abwehrspieler noch immer in München unter Vertrag steht und das Verhältnis zwischen Barca und Bayern spätestens seit der Wechsel-Posse um Robert Lewandowski ohnehin als angespannt gilt. Öffentlich über Spieler anderer Klubs zu sprechen, gilt zudem in der Branche eigentlich als No-Go.

Die Aussagen machten anschließend schnell die Runde und fanden über spanische Medien ihren Weg zunächst nach Frankreich und dann weiter in deutsche Medien.

Als diverse Seiten in Frankreich und Deutschland das Zitat aufgriffen, war es in spanischen Medien allerdings schon nicht mehr zu finden. Ob "AS", die "Sport" oder "Cope": Sie alle entfernten die vermeintlichen Aussagen des Barca-Präsidenten über Pavard ohne zusätzlichen Hinweis von ihren Seiten.

Das offenbar aus gutem Grund, denn wie der Journalist Toni Juanmartí auf seinem Twitter-Kanal mitteilte, hat Laporta in dem Interview überhaupt nicht über Benjamin Pavard gesprochen. Wie und warum die offenkundig falschen O-Töne es überhaupt erst ins Netz schafften, ist nicht klar.

Laporta NO ha hablado de Pavard en su entrevista a la televisión del club. Las supuestas declaraciones del presidente respecto al lateral son falsas. — Toni Juanmartí (@tjuanmarti) 22. Dezember 2022

Erst kurz vor der Ausstrahlung des Laporta-Interviews hatte der "AS"-Journalist Javi Miguel auf seinem Twitter-Kanal berichtet, der FC Barcelona habe großes Interesse an einer Verpflichtung Pavards.

Angeblich, so behauptete er, suche der FC Bayern bereits nach einem Ersatz für den Vize-Weltmeister. Auch Miguel schrieb davon, dass Pavards Vertrag in zwei Jahren ende und der Franzose gehen wolle. Mit diesen Worten wurde Laporta kurz darauf dann auch zitiert - unter anderem von der "AS" - obwohl sie so offensichtlich nie gefallen sind.