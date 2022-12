Tauziehen um Bayern-Juwel bald entschieden?

IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Paul Wanner (l.) gilt als Top-Talent beim FC Bayern

Paul Wanner gilt derzeit vielversprechendstes Talent des FC Bayern. Mit 16 Jahren debütierte er in der Bundesliga, bringt es mittlerweile auf sieben Pflichtspiel-Einsätze für die Münchner. Noch steht bei Wanner aber die Frage im Raum, für welche Nationalmannschaft er in Zukunft auflaufen will - Deutschland oder Österreich? Eine Entscheidung könnte zeitnah fallen.

Bekannt ist, dass Wanner, der auch einen deutschen Pass besitzt, bereits bei mehreren Lehrgängen bei der österreichischen A-Nationalmannschaft weilte. Der ÖFB bemüht sich intensiv um den Teenager, der am Tag vor Heiligabend seinen 17. Geburtstag feiert.

Eine Entscheidung zugunsten eines Verbandes wäre gefallen, wenn Wanner in einem internationalen Pflichtspiel im Trikot der Österreicher - oder der deutschen Auswahl - aufläuft.

Der ÖFB hat jetzt offenbar den nächsten Joker gezogen, um das Mittelfeld-Juwel von seiner Nationalmannschaft zu überzeugen.

Nach Informationen der "Abendzeitung München" stellte Nationaltrainer Ralf Rangnick Wanner in Aussicht, im Falle einer österreichischen Qualifikation für den EM-Kader 2024 nominiert zu werden.

FC Bayern: Paul Wanner winkt EM-Teilnahme

Wanner winkt damit bereits im Alter von dann 18 Jahren seine erste Teilnahme an einem großen internationalen Turnier.

Der DFB will sich die Dienste des Top-Talents zwar ebenfalls allzu gerne sichern. Ein derartiges EM-Versprechen wird ihm Bundestrainer Hansi Flick mit Blick auf die sehr große Konkurrenz im deutschen Mittelfeld aber nur schwerlich geben können.

Klar ist, dass sich Rangnick ebenfalls vorbehält, Wanner schon für die ersten Spiele der EM-Qualifikation im März zu nominieren. Laut dem Bericht ist vorher aber mindestens auch ein direktes Gespräch mit dem DFB angesetzt.

Österreich startet am 24. März gegen Aserbaidschan in die EM-Quuali. Deutschland ist als Ausrichter für 2024 gesetzt und trägt bis zum Turnier ausschließlich Testspiele aus.