S04-Talent der neue Kagawa? Coach Reis äußert sich

Soichiro Kozuki überzeugte zuletzt in den Testspielen des FC Schalke 04

Nach starken Testspiel-Leistungen wird U23-Talent Soichiro Kozuki beim FC Schalke 04 schon mit BVB-Ikone Shinji Kagawa verglichen. Trainer Thomas Reis äußerte sich nun erneut zu den Aussicht des japanischen Mittelfeldspielers.

Reis kommt derzeit gar nicht mehr am 22-Jährigen vorbei, der in den letzten drei Schalker Testspielen auf dem Rasen stand und jeweils ein Tor beisteuerte.

Wie der S04-Coach gegenüber der "WAZ" zwar betonte, würde er sich wünschen, dass die Leistungsexplosion Kozukis "nicht so groß in der Öffentlichkeit breitgetreten" werde, schließlich hat der Mittelfeldspieler noch kein einziges Pflichtspiel auf Profi-Niveau in Deutschland bestritten.

Dennoch sind die Auftritte des Japaners, der in der Regionalliga-Mannschaft der Königsblauen bislang acht Tore in 14 Einsätzen beisteuerte, absolut vielversprechend.

"Er ist ein Junge, der in der U23 gute Spiele abgerufen hat, der ein gewisses Talent hat. Wo wir sagen: 'Mensch, der hat einen guten Tiefgang.' Wir wollten ihn belohnen und ihn auch mal auf einem höheren Niveau sehen. Und er macht seine Sache sehr, sehr ordentlich", erklärte Reis, der Kozuki mittlerweile fest für das Januar-Trainingslager im türkischen Belek eingeplant hat.

Nach derzeitigem Stand ist es wahrscheinlich, dass der Durchstarter schon am 21. Januar bei Schalkes Gastspiel bei Eintracht Frankfurt (ab 15:30 Uhr) sein Bundesliga-Debüt feiern wird.

FC Schalke 04: Das sagt Thomas Reis zu den Vergleichen mit BVB-Ikone Shinji Kagawa

Längst werden rund um den FC Schalke 04 Vergleiche laut, die in Soichiro Kozuki eine Art neuen Shinji Kagawa sehen.

Der mittlerweile 33-Jährige schlug vor zwölf Jahren als unbekanntes Schnäppchen beim Erzrivalen Borussia Dortmund ein. Mit dem BVB feiert Kagawa zwei Meisterschaften und zwei DFB-Pokalsiege.

Insgesamt lief er für den BVB zwischen 2010 bis 2012 sowie 2014 bis 2018 insgesamt 148 Mal in der Bundesliga auf und erzielte 41 Tore.

"Auch wenn die Vergleiche schon mit anderen großen Spielern und ihm getroffen werden: Wir werden versuchen, dass er auf dem Boden bleibt, dass er seine Unbekümmertheit beibehält, das ist unheimlich wichtig. Und dann schauen wir mal, wo der Weg hinführt", sagte Reis mit Blick auf Kozuki.

Der Newcomer sei aber "ein Spieler, der in der Zukunft noch sehr viel Freude machen kann. Wir wollen ihn behutsam aufbauen".