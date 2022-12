"Schalke mit Büskens gegen RB? Klingt (leider) realistisch"

IMAGO/Weis/TEAM2sportphoto

Thomas Reis trainiert den FC Schalke 04 - ein Job mit Zukunft?

Ein turbulentes Fußball-Jahr neigt sich seinem Ende entgegen, für die sport.de-Redaktion Anlass genug, einige provokante Thesen zu 2023 mit unserem ureigenen Senf zu garnieren. Diesmal im Fokus: Das Auf und Ab auf der Trainerbank des FC Schalke 04.

These: Thomas Reis beendet die Saison nicht auf der Bank des FC Schalke 04

Gerrit Kleiböhmer: Durchschnittliche Lebensdauer eines von Schalke verpflichteten Trainers in Gelsenkirchen seit der Trennung von Domenico Tedesco? 22 Spiele. Vier hat Thomas Reis schon hinter sich, 18 wären demnach noch zu bestreiten. Heißt: S04 würde Reis nach den erwartbaren Niederlagen gegen Bayern und Frankfurt am 33. Spieltag entlassen. Gegen Leipzig sitzt dann Mike Büskens auf der Bank. Klingt (leider) realistisch.

Marc Affeldt: Der zweite Trainerwechsel in einer Saison? Wieder völliges Coach-Chaos auf Schalke? Klingt angesichts eines bereits dreieinhalb Jahre andauernden munteren Wechselspiels an der Seitenlinie und der Sehnsucht nach einem Hauch Kontinuität nach einem abwegigen Gedankenspiel. Andererseits: Wilde Entscheidungen und Schalke 04 sind inzwischen ja so eng verbunden, wie der HSV und die 2. Bundesliga.

Achja, wollen die Knappen nicht genau in diese zurückkehren, muss man sich in Gelsenkirchen endlich mit dem Gedanken anfreunden, dass der Klassenerhalt das höchste der Gefühle ist und Reis bedingungslos den Rücken stärken.

Chris Rohdenburg: Auf Schalke weiß man mittlerweile genau, was die Stunde geschlagen hat. Einen weiteren Trainerwechsel wird es nicht geben, alleine schon aus Kostengründen. Alles oder nichts heißt es nun mit Thomas Reis. Die Schalke-Fans allein werden schon dafür sorgen, dass den Profis Feuer unter dem Hintern gemacht wird.

Christian Schenzel: Sicher ist auf Schalke nur, dass nichts sicher ist. Man hat aber das Gefühl, dass Reis der Richtige ist - ein Gefühl, dass es weder bei Manuel Baum noch Christian Gross, Dimitrios Grammozis und erst recht nicht bei Frank Kramer gab. Gleichzeitig wäre es aber auch nicht das erste Mal, dass Schalke den Richtigen rausschmeißt.

Jannik Kube: Thomas Reis gibt auf Schalke nicht nur aufgrund des Tragens seines Malocher-Pullis die Richtung vor. Die Mannschaft scheint voll hinter dem neuen Coach zu stehen. Der Ex-Bochumer wird die Saison definitiv auf der S04-Bank beenden, selbst wenn die Hypothek bestehend aus fünf Punkten Rückstand auf das rettende Ufer vielleicht jetzt schon zu groß ist.