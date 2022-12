"Kein Neuer, kein Königsklassen-Titel"

IMAGO/TEAM2sportphoto

Der Ausfall von Manuel Neuer trifft den FC Bayern schwer

Ein turbulentes Fußball-Jahr neigt sich seinem Ende entgegen, für die sport.de-Redaktion Anlass genug, einige provokante Thesen zu 2023 mit unserem ureigenen Senf zu garnieren. Diesmal im Fokus: Ein möglicher Triumphzug des FC Bayern.

These: Der FC Bayern holt das Triple

Christian Schenzel: Warum nicht?! Das Double kann man im "Normalfall" abhaken. Alles andere wäre eine Enttäuschung. Punkt. Bleibt die Champions League, in der sich ganz sicher kein Gegner über das Los FC Bayern freuen würde.

Die Münchner haben vielleicht nicht den besten Kader der Königsklasse, aber den braucht es auch nicht zwingend, um am Ende ganz oben zu stehen. Es geht darum, in wenigen, entscheidenden Momenten "da zu sein" und seine Leistung abzurufen. Sind die Bayern das nicht, kann schon gegen Paris Endstation sein. Sind sie es, würde ich nicht dagegen wetten, dass sie am 10. Juni in Istanbul um den Pott spielen.

Chris Rohdenburg: Das frühe WM-Aus der DFB-Elf wird für den FC Bayern zum Glücksfall, denn die Leistungsträger um Joshua Kimmich, Jamal Musiala und Co. hatten genug Zeit zur Erholung. Die Jagd aufs Triple kann weitergehen. Schon vor der Weltmeisterschaft haben die Münchner gezeigt, dass auch kleinere Rückschläge ihnen nichts anhaben können. Wird der Neuer-Ausfall kompensiert, steht einem Dreifach-Erfolg nichts im Weg.

Lissy Beckonert: Der FC Bayern und das Triple? Diese Kombination gehört der Vergangenheit an. International können die Münchner nicht mehr mit der Elite mithalten. Das zeigt allein ein Blick aufs Achtelfinale. Mir fehlt die Vorstellungskraft, wie die Elf von Nagelsmann das Pariser Starensemble um die beiden WM-Überflieger Messi und Mbappé stoppen will.

Heiko Lütkehus: Meister wird der FC Bayern garantiert, in den Pokalwettbewerben wird's aber knifflig. Das Duell mit PSG in der Champions League ist ein vorgezogenes Endspiel, einzig Manchester City und Real Madrid können auf diesem Level noch mithalten. Schlagen sie Paris, wären die Bayern für mich der Titelfavorit. Fürs Triple müsste aber auch der nationale Pokalsieg her, und da können regnerische Dienstagabendspiele in Frankfurt, Leipzig oder Mainz schnell zur Stolperfalle werden ...

Gerrit Kleiböhmer: Kein Neuer, kein Königsklassen-Titel. Mit seinem Unterschenkelbruch im Ski-Urlaub hat der Bayern-Kapitän seiner Mannschaft wohl den größtmöglichen Bärendienst erwiesen. Nicht nur seine herausragenden Fähigkeiten im Tor werden dem FC Bayern fehlen, auch seine Präsenz als Führungsspieler auf dem Platz hinterlässt ein Vakuum. Egal, wer für den Rest der Saison zwischen den Pfosten steht, für den Henkelpott wird es nicht reichen. Wenn nicht Messi und Mbappé für das CL-Aus sorgen, dann spätestens Haaland.