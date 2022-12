FCB interessiert? Werder-Coach spricht über Füllkrug-Gerüchte

IMAGO/Weis/TEAM2sportphoto

Niclas Füllkrug (r.) von Werder Bremen wurde auch beim FC Bayern gehandelt

Werder Bremens Trainer Ole Werner hat sich zu den Wechsel-Gerüchten um Niclas Füllkrug geäußert. Der Torjäger wurde zuletzt unter anderem beim FC Bayern gehandelt.

Mit seinen zehn Saisontoren in 14 Bundesliga-Einsätzen hat Niclas Füllkrug großen Anteil daran, dass Werder Bremen zum Jahreswechsel komfortabel auf Tabellenplatz neun rangiert.

Spätestens seit seiner Nominierung in den deutschen WM-Kader befindet sich der Mittelstürmer nun auch bei deutlich größeren Klubs auf dem Radar. Spekuliert wurde unter anderem über einen Wechsel zum FC Bayern - auch wenn das Interesse aus München nicht heiß zu sein scheint.

Bremens Chefcoach Ole Werner geht mit der Thematik weiterhin gelassen um. "Für uns Trainer ist so ein Transferfenster, auch dadurch, dass sie gefühlt immer länger werden, eine normale Situation. In jedem Transferfenster kann es, losgelöst von Niclas, so sein, dass Veränderungen anstehen", sagte Werner im Gespräch mit "Sky".

Der 34-Jährige blickt der Gefahr, dass schon im Januar mehrere Leistungsträger wie Füllkrug den Avancen größerer und besser bezahlender Vereine erliegen könnten, unaufgeregt und rational entgegen.

"Damit muss sich außer dem FC Bayern jeder auseinandersetzen"

"Damit muss sich außer dem FC Bayern jeder Verein in Deutschland auseinandersetzen, dass Spieler angefragt werden. [...] Das sind Themen, die ganz normal sind. Deswegen ist es auch nicht so, dass ich jeden Tag bei Clemens Fritz (Leiter Profi-Fußball bei Werder Bremen, Anm. d. Red.) ins Büro laufe. Wenn's was Neues gibt, bekomme ich das schon mit", so der SVW-Coach.

Eine wirklich heiße Spur zu einem anderen Klub gibt es in der Causa Füllkrug demnach noch nicht zu vermelden.

Der zweifache WM-Torschütze war am zurückliegenden Donnerstag wieder ins Mannschaftstraining der Hanseaten eingestiegen.

Ole Werner spricht über eigene Vertragssituation bei Werder Bremen

Auch auf seinen eigenen Kontrakt bei Werder Bremen angesprochen zeigte sich Ole Werner unaufgeregt.

Seine erfolgreiche Arbeit dürfte ebenfalls Begehrlichkeiten bei anderen Klubs wecken. Werners auslaufender Vertrag wurde noch nicht verlängert.

"Insgesamt fühlen sich beide Seiten in dieser Zusammenarbeit ganz wohl. Das ist zumindest das, was ich höre und ich auch guten Gewissens äußern kann. Ich bin da ganz entspannt, der Verein kann glaube ich auch ganz entspannt sein", sagte der Bremer Übungsleiter.