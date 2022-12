"Titelanwärter ist der BVB sicher nicht"

IMAGO/Alex Nicodim

Edin Terzic erlebte mit dem BVB bislang eine ernüchternde Saison

Ein turbulentes Fußball-Jahr neigt sich seinem Ende entgegen, für die sport.de-Redaktion Anlass genug, einige provokante Thesen zu 2023 mit unserem ureigenen Senf zu garnieren. Diesmal im Fokus: Ein Hoffnungsträger des BVB.

These: Terzic formt den BVB doch noch zum Titelanwärter

Marc Affeldt: Wille, Herz, Emotion und absolute Identifikation mit dem BVB: Das verkörpert Edin Terzic, das fordert er von seinen Spielern und das versprach er auch den Fans der Schwarz-Gelben. Dumm nur, dass sein Starensemble in den bisherigen 23 Saisonspielen viel zu häufig eher lethargisch über den Rasen schlurfte.

Gelingt es dem 40-Jährige nicht, diesen Schlendrian aus den Köpfen der Spieler zu verbannen, werden die BVB-Bosse ihn früher oder später wieder in zweite Glied beordern und die Suche nach einem neuen Jürgen Klopp von vorne beginnen. Allerdings ist auch Letzterer nicht über Nacht zum titelhamsternden Menschenfänger mutiert.

Christian Schenzel: Titel? Terzic sollte erst mal zusehen, dass seine Mannschaft in drei aufeinanderfolgenden Spielen drei konstant gute Leistungen abliefert. Das habe ich in dieser Saison noch nicht gesehen.

Kompetenter Kumpeltyp mit schwarz-gelbem Herz ist ja schön und gut, aber wichtiger wäre, dass er endlich Woche für Woche das Beste aus seinen Spielern herausholt und sie dann irgendwann auch besser macht. Bevor dieser Schritt nicht kommt, sollten sie in Dortmund auch nicht von Titeln reden.

Lissy Beckonert: Da gibt es nichts mehr zu "formen". Vielmehr geht es für Terzic darum, Schadensbegrenzung zu betreiben und das internationale Geschäft nicht aus den Augen zu verlieren. Dass der BVB nochmal oben angreift, wagen wohl auch nicht die treusten Fans zu glauben.

Chris Rohdenburg: Ist Vize-Meister auch ein Titel? Falls ja: das wird schwierig genug werden. Was aber weniger an Terzic als an der Gesamtkonstellation beim BVB liegt.

Heiko Lütkehus: Nee. Titelanwärter ist der BVB sicher nicht. Terzic ist ein authentischer Typ und ein toller Motivator, mitreißend ist der Stil, den er der Mannschaft vermittelt, (bislang) aber so gar nicht. Der BVB braucht Power-Fußball, um erfolgreich zu sein. Solange es den nicht gibt, gibt's auch keine Trophäen.

Gerrit Kleiböhmer: Warum denn nicht? Terzic hat schon einmal bewiesen, dass er den BVB zu einem Titel führen kann. Der DFB-Pokal muss auch jetzt das erklärte Ziel der Borussen sein. Im Februar wird Reviernachbar Bochum geschlagen, dann sind es nur noch zwei Spiele bis Berlin ...