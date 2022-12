Moukoko holt zum Rundumschlag aus

IMAGO/Christopher Neundorf

Liegt die Zukunft von Youssoufa Moukoko beim BVB?

Die Frage, ob die Zukunft von Youssoufa Moukoko bei Borussia Dortmund liegt, oder ob der 18-Jährige im Sommer ablösefrei wechselt, beschäftigt die Medien seit Wochen. Nun hat der BVB-Youngster die Berichte mit einem deutlichen Statement kommentiert.

"Kur zu mir in eigener Sache - bitte glaubt nicht alles, was in der Zeitung steht! Ich weiß, dass das alles mittlerweile Teil des Fußballgeschäfts ist, aber auch wenn ich noch jung bin, lasse ich mich in meiner Entscheidung über meine Zukunft nicht unter Druck setzen", eröffnet der BVB-Youngster im in einem Statement, das er auf seinem Instagram-Kanal veröffentlichte, um dann noch deutlicher fortzufahren: "So eine Lüge über mich werde ich niemals akzeptieren."

Welche Behauptung er genau meint, lässt Moukoko offen, zuvor berichtete die "Bild" jedoch, eine Offerte des BVB über sechs Millionen Euro soll dem Angreifer zu niedrig sein, für eine Verlängerung seines Vertrages über den Sommer 2023 hinaus soll der jüngste WM-Spieler der Geschichte der deutschen Fußball-Nationalmannschaft demnach mindestens sieben Millionen "plus X" fordern.

BVB-Youngster findet Berichterstattung "echt traurig"

Zudem heißt es in dem Bericht, die Moukoko-Seite reagiere seit Wochen nicht, im neuen Jahr drohe "ein Transfer-Theater". Letztlich werde wohl allein "Geld den Ausschlag geben".

Vorwürfe, die Moukoko so offenbar nicht stehen lassen will. "Mein voller Fokus liegt auf der Rückrunde und es geht um den Verein Borussia Dortmund. Kein Spieler ist größer als der Verein, ich bin und werde nie größer als der Verein sein und am Ende bin ich nur ein kleiner Teil dessen", führt Moukoko aus. "Es ist echt traurig, dass man heutzutage sowas auf die Welt bringen kann, damit ihr (Fans) ein falsches Bild von mir habt. Echt sehr schade, denn ich bin immer noch schockiert von dem Bericht."

Abschließend richtet sich Moukoko noch an seine Follower und wünscht ein "schönes und besinnliches Weihnachtfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr".

Zuletzt wurde immer wieder darüber spekuliert, warum der Senkrechtstarter mit seiner Vertragsverlängerung zögert, genährt wurde die Verwunderung allerdings sicher auch vom BVB selbst, der sich im Vorfeld auffallend selbstsicher bezüglich der Verhandlungen zeigte.

Klar ist: Moukoko gehört zu den größten Talenten des europäischen Fußballs, kann stand jetzt im Sommer ablösefrei wechseln und dürfte für nahezu jeden Klub interessant sein. Zuletzt wurde vor allem dem FC Barcelona und den englischen Elite-Klubs Interesse nachgesagt.