Bericht: VfB-Star bei Atlético Madrid auf der Liste

IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMON

Konstantinos Mavropanos (l.) könnte den VfB Stuttgart bald verlassen

Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart arbeitet aktuell mit Hochdruck daran, seine Mannschaft für den erbarmungslosen Abstiegskampf in der Rückrunde vorzubereiten. Dem neuen Cheftrainer Bruno Labbadia wurden dabei auch mögliche Neuzugänge in Aussicht gestellt, zuletzt wurde Josuha Guilavogui vom VfL Wolfsburg gehandelt. Allerdings könnte es auch noch zum Abgang eines wichtigen Stammspielers kommen.

Wie die "Bild" am Freitag vermeldete, soll Konstantinos Mavropanos große Begehrlichkeiten in Spanien geweckt haben. Der 1,94-m-Abwehrkoloss steht dem Bericht zufolge nämlich beim Spitzenverein Atlético Madrid auf der Wunschliste.

Atleti soll vor allem von den herausragenden Zweikampf- und Kopfballwerten des Griechen beeindruckt sein. Mit 63,1 Prozent gewonnener Zweikämpfe gehört Mavropanos zu den besten Abwehrspielern der Bundesliga, verlieh der VfB-Defensive in vielen wackligen Momenten die notwendige Stabilität und Sicherheit in der Hintermannschaft.

Der 25-Jährige hat sich bei den Schwaben zum absoluten Stammspieler entwickelt, kommt in den zweieinhalb Saisons insgesamt auf 65 Bundesliga-Einsätze.

Atleti schon länger am VfB-Verteidiger dran

Sollten die Madrilenen mit einem attraktiven Angebot für den Innenverteidiger daherkommen, welches bei mindestens 15 Millionen Euro liegt, wären die klammen Stuttgarter wohl praktisch zum Verkauf gezwungen.

Vertraglich ist Mavropanos noch bis 2025 an den VfB gebunden, bisher konnte der Tabellen-16. allen Abwerbeversuchen anderer Klubs widerstehen.

Atlético Madrid hat den gebürtigen Athener dabei wohl schon länger auf dem Schirm, soll laut dem Zeitungsbericht schon zu Zeiten von Sportdirektor Sven Mislintat in Stuttgart vorgefühlt haben.

Nun könnte der Klub von Startrainer Diego Simeone im kommenden Winter-Transferfenster tatsächlich in die Vollen gehen beim Abwehrspieler, der in seiner Zeit beim FC Arsenal schon internationale Erfahrung in der Europa League sammelte.