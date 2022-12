Bayerns angebliches Pavard-Preisschild enthüllt

IMAGO/Borussia Dortmund v FC Bayern München

Benjamin Pavard wird mit einem Abschied vom FC Bayern in Verbindung gebracht

Seit vielen Wochen ranken sich Gerüchte um die Zukunft von Benjamin Pavard beim FC Bayern. Während die Münchner mit dem Innenverteidiger verlängern wollen, denkt dieser öffentlich über einen Abschied nach. Die Lage ist undurchsichtig. Nun gibt es immerhin erste Informationen darüber, für welchen Preis der deutschen Fußball-Rekordmeister den Vize-Weltmeister im Fall der Fälle ziehen lassen würde.

Obwohl der Vertrag von Benjamin Pavard beim FC Bayern noch bis Sommer 2024 datiert ist, gibt es seit Längerem Spekulationen über einen Abschied nach der aktuellen Saison. Der Franzose selbst hatte die Gerüchteküche vor der WM in Katar mit verschiedenen Interview-Aussagen aufgeheizt. In italienischen Medien erklärte er unter anderem, dass ihn "ein neues Projekt" reizen würde.

Offene Worte, die Bayerns Vorstands-Boss Oliver Kahn gar nicht gefielen. Intern fing sich Pavard dem Vernehmen nach kurz darauf eine deutliche Ansage ein. Mittlerweile sind einige Wochen vergangen und die Causa Pavard ist immer noch nicht geklärt. Angeblich will der vielseitige Abwehrspieler derzeit nicht mit den Münchnern über eine mögliche Vertragsverlängerung verhandeln.

Heißt im Umkehrschluss: der Rekordmeister müsste den 26-Jährigen, der Mitte 2019 für immerhin 35 Millionen Euro vom VfB Stuttgart kam, zeitnah verkaufen, um noch eine Ablöse zu generieren.

Pavard vom FC Bayern zum FC Barcelona?

Zuletzt war immer wieder ein Wechsel zum FC Barcelona Thema, auch wenn sich ein angeblicher Transfer-Flirt von Barca-Boss Joan Laporta, über den in einigen Medien kürzlich berichtet wurde, als frei erfunden erwies.

Spanische Medien haben nun aber immerhin erfahren, für welche Summe die Münchner Pavard ziehen lassen würden, falls sich eine Ausdehnung seines Arbeitspapiers tatsächlich nicht realisieren lässt.

Nach Informationen von "AS" wäre der Defensivmann für die vergleichsweise geringe Ablöse von 15 Millionen Euro zu haben.

Als Grund für den Schnäppchen-Preis nennt das Blatt die Tatsache, dass die Münchner zum Verkauf gezwungen sind, wenn es keine Einigung gibt, und dass Pavards Vertrag nur noch eine Restlaufzeit von anderthalb Jahren besitzt.

Bayerns Sportchef Hasan Salihamidzic deutete in "Sport Bild" vor Kurzem bereits eine zeitnahe Entscheidung bei Pavard an. "Wir haben große Ziele und werden versuchen, dieses Thema frühzeitig zu lösen - egal in welche Richtung. Wir müssen sehen, was für beide Seiten das Beste ist", sagte Salihamidzic.