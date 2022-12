BVB-Star zum LFC? Klopp reagiert auf Gerüchte um Bellingham

IMAGO/Revierfoto

Jude Bellingham wird den BVB wohl im Sommer verlassen - geht es zum FC Liverpool?

Jürgen Klopp, Teammanager des FC Liverpool, hat sich zu einer möglichen Verpflichtung von Jude Bellingham von Borussia Dortmund geäußert. Thema war dabei auch ein Blitz-Wechsel des BVB-Shootingstars im Januar.

Drei Klubs sind derzeit dem Vernehmen nach im Rennen um einen Transfer von BVB-Shootingstar Jude Bellingham: Real Madrid, Manchester City und der FC Liverpool. Mal liegt Medienberichten nach der eine Klub weit vorn im Poker, mal einer der anderen. Nun wurde LFC-Teammanager Jürgen Klopp auf die Spekulationen um den englischen Nationalspieler angesprochen, der zuletzt bei der WM in Katar auftrumpfte.

Gefragt, ob Bellingham nicht schon im demnächst öffnenden Transferfenster zum derzeitigen Tabellensechsten der Premier League wechseln könnte, sagte Klopp sichtlich amüsiert auf einer Pressekonferenz: "Ich bin die falsche Person und auf der falschen Seite, um zu fragen, ob Jude [Bellingham] im Januar verfügbar ist. Ich weiß es nicht."

Sportlich sei sein Klub ohnehin auf alle Eventualitäten vorbereitet, so Klopp weiter. "Es ist immer klar, was für Ideen wir haben und was wir dafür benötigen, aber das liegt nicht zu 100 Prozent in unseren Händen."

Also werde man vorerst weiter mit den Spielern arbeiten, die man hat, erklärte der Trainer. Das werde sich nicht ändern.

BVB vor Gesprächen mit Bellingham

"Sie können sich vorstellen, dass wir in unserer Situation Ausschau halten", fügte Klopp an, der mit dem LFC bislang keine zufriedenstellende Saison spielt. "Wir schauen mal, aber ob etwas [in Sachen Transfer] passiert, werden wir sehen", ließ sich der 55-Jährige nicht in die Karten blicken.

Liverpool galt zuletzt noch als Favorit auf einen Transfer, "Bild" berichtete aber vor Kurzem, dass man die Chancen auf eine Verpflichtung Bellinghams beim englischen Top-Klub mittlerweile aber nicht mehr so hoch einschätze.

Borussia Dortmund kündigte bereits vor der WM in Katar an, dass im Winter Gespräche mit Bellingham stattfinden sollen. Dessen Vertrag beim BVB läuft zwar noch bis 2025. Die Hoffnungen auf einen Verbleib über den Sommer hinaus sind beim Fußball-Bundesligisten aber dem Vernehmen nach eher klein.