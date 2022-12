Insider: Nübel kann bei Bayern Neuer-Niveau erreichen

Markus Ulmer via www.imago-images.de

Nübel gehört dem FC Bayern, ist aber derzeit nach Monaco ausgeliehen

Alexander Nübel gilt als möglicher Ersatz für den bis Saisonende verletzt fehlenden Manuel Neuer beim FC Bayern. Der Keeper gehört ohnehin den Münchnern, ist derzeit nur an AS Monaco ausgeliehen. Doch hat Nübel überhaupt das Zeug, um das Niveau des DFB-Keepers zu erreichen? Ein ehemaliger Weggefährte glaubt schon.

Wer ersetzt Manuel Neuer nach seinem Schien- und Wadenbeinbruch beim FC Bayern? "Wir prüfen verschiedene Szenarien. Aber natürlich wäre Alexander Nübel eine naheliegende Lösung", sagte Sportvorstand Hasan Salihamidzic zuletzt gegenüber "Sport Bild". Derzeit arbeitet der deutsche Fußball-Rekordmeister mit Nachdruck daran, den 26-Jährigen vorzeitig von der AS Monaco loszueisen, wohin er eigentlich noch bis Saisonende ausgeliehen ist.

Im zweiten Anlauf soll beim FC Bayern alles besser werden als beim ersten Mal, bei dem Nübel nicht an Platzhirsch Neuer vorbeikam und nicht einmal die ihm eigentlich versprochenen Spiele absolvieren konnte. Dass diese Hoffnung des Keepers aufgehen kann, glaubt Torwart-Trainer Vatroslav Mihacic, der Nübel von Mitte 2021 bis Anfang 2022 bei der AS Monaco betreute, als Niko Kovac noch im Fürstenteam als Cheftrainer aktiv war.

"Alex kam mit wenig Spielzeit im Schatten von Neuer in ein neues Umfeld. Das kann zu Unsicherheiten führen", schaute Mihacic auf Nübels Anfangszeit in München zurück und fügte an: "Aber er hat nach einem steinigen Start bald mit viel Fleiß sein großes Potenzial bewiesen und weiterentwickelt."

Und der kroatische Torwart-Coach ging sogar noch weiter: "Unter den nötigen Voraussetzungen kann Alex das Niveau von Neuer erreichen."

Schon jetzt habe der 26-Jährige zahlreiche Stärken, mit denen er bei den Bayern im Falle einer Rückkehr punkten könnte. "Nübel ist ein extrem intelligenter Torwart, der das Spiel gut liest und dadurch Gefahrensituationen antizipiert. Dazu kommt seine hervorragende Ausbildung und sein Mut bei allen Eingriffen", stellte Mihacic die Vorzüge des früheren Schalkers heraus.

Hier muss sich Nübel noch verbessern

Um auf Neuers Niveau zu kommen, bedarf es laut dem 55-jährigen ehemaligen Kovac-Assistenten aber noch Zeit. Das sei aber kein Wunder. "Neuer ist auch nicht über Nacht zu einem der besten Torhüter unserer Zeit geworden, sondern durch viel Arbeit mit Torwart-Trainer Toni Topalovic und vielen schwierigen Spielen. Diesen Weg muss Alex auch gehen, dann kann er auch solche Höhen erreichen", zeigte sich Mihacic überzeugt.

In München könnte Nübel "vielleicht das beste" Trainingsniveau bekommen, das es derzeit gibt, so der Keeper-Coach. Arbeiten müsse der 26-Jährige noch ein wenig an seinem Spiel mit dem schwächeren Fuß. Erste Erfolge habe Mihacic in seiner Zeit bei AS Monaco aber mit dem Deutschen bereits erzielt.

"Auch beim Halten von Elfmetern muss er sich weiter verbessern. Manche Torhüter haben diese Qualität in die Wiege gelegt bekommen. Andere müssen dafür viel trainieren und analysieren", so der Kroate weiter.