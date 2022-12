Gladbach-Trainer Farke: WM hat Itakura "gut getan"

IMAGO/nordphoto GmbH / Teresa Kroeger

Hatte im Sommer langfristig in Gladbach unterschrieben: Ko Itakura

Japans Nationalspieler Ko Itakura kann auf eine durchaus erfolgreiche WM-Endrunde zurückblicken, besiegte der Gladbach-Profi in der Gruppenphase doch sowohl die deutsche als auch die spanische Nationalmannschaft. Auch Borussia-Trainer Daniel Farke zeigte sich zufrieden.

"Er ist ein Spieler, der führt und auch führen will. Wir sind froh, dass er zurück ist", gab Farke gegenüber "Bild" zu Protokoll: "Die Spiele bei der WM haben ihm gutgetan – das war auch gut für uns."

Der im Sommer von Schalke 04 nach Gladbach gewechselte Abwehrspieler stand in allen drei Gruppenspielen der Japaner in der Startelf. Gegen Deutschland gewannen die "Blue Samurai" mit 2:1, den Gruppensieg holten sie sich trotz einer 0:1-Niederlage gegen Costa Rica schließlich im Duell mit Spanien (2:1). Aufgrund einer Gelbsperre verpasste Itakura in der Folge das Achtelfinale gegen Kroatien, das erst im Elfmeterschießen verloren ging.

Für Farke war es keineswegs verwunderlich, dass der 25-Jährige ein gutes Turnier gespielt hat: "Ko hat das für uns schon richtig gut gemacht. Mit ihm hatten wir bis zu seiner Verletzung nach sechs Spieltagen mit Union Berlin die beste Abwehr der Liga gestellt. Er hat eine gesunde Aggressivität, die tut uns gut."

Ko Itakura von Verletzung in Gladbach zurückgeworfen

Itakura war im September von einem Innenbandanriss zurückgeworfen worden, weshalb er inklusive einem Pokalspiel erst sieben Pflichtspiele für die Niederrheiner bestreiten konnte. Rechtzeitig für die WM meldete sich der Defensivmann wieder zurück.

Gladbach hatte an dessen Ex-Klub Manchester City im Sommer eine Ablöse in Höhe von fünf Millionen Euro bezahlt - eine Summe, die für Itakuras vorherigen Leih-Klub FC Schalke 04 eine zu große Hürde darstellte. Auch deshalb konnten die Fohlen letztlich zuschlagen und einen Vertrag bis 2026 vereinbaren.

Gut für Farke und Gladbach: Für die restliche Bundesliga-Spielzeit, die für den Klub am 22. Januar mit dem Heimspiel gegen Bayer Leverkusen beginnt, dürfte Ko Itakura wieder gesetzt sein.