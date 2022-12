Uruguays Ex-Nationalspieler O'Neill gestorben

unknown

Tod mit 49: Fabian O'Neill

Uruguays ehemaliger Nationalspieler Fabian O'Neill ist am Samstag in einem Krankenhaus in Montevideo an Leberversagen gestorben.

Der 49-Jährige, den Frankreichs Weltstar Zinédine Zidane einst als "den talentiertesten Spieler, den ich je gesehen habe", bezeichnete, kämpfte seit Jahren gegen den Alkohol und litt seit einiger Zeit an einer Leberzirrhose.

"Goodbye Zauberer", twitterte O'Neills Heimatverein Nacional Montevideo am Sonntag. Mit 21 Jahren hatte O'Neill seine Heimat verlassen und in Italien bei Cagliari Calcio angeheuert. Von dort aus wechselte er 2000 zu Juventus Turin, ehe er 2003 in seine Heimat zurückkehrte. In 19 Länderspielen für Uruguay erzielte O'Neill zwei Treffer.