Konkurrenz für Bayern? SGE-Überflieger auf Milan-Shortlist

Randal Kolo Muani (li.) verzückt nicht nur Eintracht Frankfurt

Eintracht Frankfurt muss sich mit Blick auf den kommenden Sommer auf einen harten Kampf um Randal Kolo Muani vorbereiten. Laut einem Medienbericht aus Italien hat Serie-A-Champion AC Mailand ein Auge auf den Angreifer geworfen. Der SGE-Überflieger, der in jüngster Vergangenheit auch bei der WM in Katar auftrumpfte, soll angeblich einer von drei Kandidaten für den Sturm sein. Doch es gibt nicht wenige Hürden für die Mailänder. Unter anderem, weil wohl auch der FC Bayern mit im Rennen ist.

Randal Kolo Muani hat bislang eine steile Karriere in der Fußball-Bundesliga - und zuletzt sogar darüber hinaus - hingelegt. Erst seit Juli spielt der 24-jährige Franzose im deutschen Fußball-Oberhaus, führte sich jedoch sofort bestens bei Eintracht Frankfurt ein. Fünf Tore und zehn Vorlagen in 14 Liga-Spielen zeugen vom Wert des Angreifers für die SGE.

Erst kürzlich machte der französische Nationalspieler bei der WM in Katar von sich reden, überzeugte in kürzeren und längeren Einsätzen im Dress der Équipe Tricolore (ein Tor, eine Vorlage) und unterlag mit seinen Farben erst im Finale gegen Argentinien. Kein Wunder also, dass die Top-Klubs Europas beim schlaksigen Angreifer, der sowohl auf den Außenbahnen als auch in der Mitte spielen kann, mittlerweile ganz genau hinschauen.

Nachdem es zuletzt schon Gerüchte über ein Interesse des FC Bayern gab - der 24-Jährige soll den Münchnern angeboten worden sein, sei derzeit aber (noch) kein Thema, - wird nun Italiens Meister AC Mailand heiß gehandelt. Laut "Gazzetta dello Sport" ist Kolo Muani einer von drei Kandidaten für den Sturm der Zukunft, wo derzeit noch der mittlerweile 36-jährige Olivier Giroud wirbelt.

Neben dem Frankfurter werden im Bericht der italienischen Zeitung noch Noah Okafor von RB Salzburg und Jonathan David von OSC Lille genannt. Das Besondere bei Kolo Muani: beide Seiten kennen sich bereits aus Verhandlungen im letzten Sommer. Dort baggerten die Milan-Verantwortlichen am schnellen Stürmer, bevor dieser sich am Ende für Eintracht Frankfurt entschied und in Rekordzeit zum begehrten Spieler aufstieg, der er mittlerweile ist.

In einer Umfrage unter sport.de-Usern nach den elf besten Spielern der Halbserie landete der SGE-Star und Bundesliga-Rookie auf einem beachtlichen 5. Platz.

Kolo Muani soll noch ein Jahr bei Eintracht Frankfurt bleiben

Für den AC Mailand wäre ein Transfer des noch bis 2027 an die Frankfurter gebundenen Nationalspielers kein einfaches Unterfangen. Schließlich hat Kolo Muani, der ablösefrei aus Nantes kam, seinen Marktwert zuletzt immens gesteigert. Dieser liegt laut Schätzungen schon fast bei 40 Millionen Euro. Diese Summe könnte sich AC lediglich erlauben, wenn die Qualifikation für die Champions League gelingt, heißt es aus Italien.

"Bild" hatte kürzlich vermutet, der SGE könnten im Falle eines Verkaufs gar bis zu 100 Millionen Euro Ablöse winken. Dieser Preis läge außerhalb von Milans Reichweite.

Dass der italienische Meister oder auch andere Klubs wie der FC Bayern, zu dem laut einem "Sport1"-Bericht weiter Kontakt besteht, Kolo Muani schon im kommenden Sommer loseisen, scheint daher unrealistisch.

Nach Angaben der Berateragentur des Shootingstars müssen Fans von Eintracht Frankfurt ohnehin keinen kurzfristigen Abschied ihres Mittelstürmers fürchten. "Unser Plan ist, dass Randal Kolo Muani mindestens noch ein Jahr in Frankfurt bleibt", so MDC Advisors zuletzt gegenüber dem TV-Sender.