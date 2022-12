Nach Gerüchten: Jürgen Klopp flirtet mit Jude Bellingham

IMAGO/Andrew Yates

Ob Jürgen Klopp BVB-Star Jude Bellingham wohl gern beim FC Liverpool hätte?

Jürgen Klopp sieht sich in seiner Funktion als Teammanager des FC Liverpool in den letzten Wochen immer wieder mit Fragen zu Jude Bellingham von Borussia Dortmund konfrontiert. Der 19-Jährige wird intensiv mit einem Sommer-Wechsel zu den Reds in Verbindung gebracht. Nun hat Klopp selbst zum verbalen Flirt mit dem Shootingstar des BVB angesetzt.

Es waren warme Worte, die Jürgen Klopp bei der obligatorischen Pressekonferenz des FC Liverpool vor dem Gast-Spiel am Montagabend (18:30 Uhr) bei Aston Villa in Richtung Jude Bellingham schickte. Schon kurz vor Weihnachten war der Teammanager der Reds auf die Gerüchte um einen möglichen Transfer des Dortmunder Mittelfeldspielers angesprochen worden. Nun ließ der 55-Jährige durchblicken, wie hoch er den BVB-Star schätzt, der für deutlich mehr als 100 Millionen Euro im Sommer wechseln könnte.

Als es darum ging, dass ein Transfer von Bellingham kostspielig für den englischen Spitzenklub wäre, sagte Klopp deutlich: "Ich mag es nicht, über Geld zu sprechen, wenn es um einen Spieler wie ihn geht. Jeder kann sehen, dass er einfach außergewöhnlich ist."

Bellingham, der erst 19 Jahre alt ist und nicht nur in Augen von Klopp mit England zuletzt in Katar "eine außergewöhnliche Weltmeisterschaft gespielt" hat, bringe eine unglaubliche Reife mit. "Wenn man jemanden fragt, wie alt er ist, dann würden die meisten wohl 28 oder 29 sagen", lobte der LFC-Coach das Auftreten des Teenagers auf dem Platz.

Klopp beobachtet Bellingham schon seit Jahren beim BVB

"Bei all dem, was er kann und was er noch verbessern kann, würde ich sagen, dass die Dinge, die er kann, schwer zu lernen sind, und die Dinge, die er verbessern kann, leicht zu lernen sind", fuhr Klopp mit seiner Hymne fort. Bellingham sei "ein wirklich guter Spieler".

Dieser Meinung sei er nicht erst seit Kurzem, verriet der Reds-Teammanager. "Ich denke das schon seit zwei oder drei Jahren, seit er in Dortmund seinen Durchbruch hatte." Man sollte dem jungen BVB-Profi den Gefallen tun und "nicht zu viel über Geld reden", schloss Klopp seine Rede.

Der FC Liverpool gilt bereits seit Längerem als Mitfavorit auf einen Sommer-Transfer des englischen Nationalspielers. Neben den Reds werden regelmäßig auch Real Madrid und Manchester City genannt.

Borussia Dortmund möchte im Winter Gespräche mit dem eigentlich noch bis 2025 gebundenen Mittelfeldmann führen. Die Zeichen stehen derzeit aber wohl auf Abschied nach der Saison.