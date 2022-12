Medien: Bayern findet Neuer-Ersatz in der Premier League

IMAGO/Simon Davies

Illan Meslier soll das Interesse des FC Bayern geweckt haben

Der Skiunfall von Manuel Neuer hat dem FC Bayern eine unruhige Weihnachtszeit beschert. Für den Rest der Saison braucht der Rekordmeister einen neuen Torhüter. Zahlreiche Kandidaten wurden in den letzten Wochen schon in München gehandelt. Nun ist ein weiterer Name im Rennen um den Platz zwischen den Pfosten aufgetaucht.

Wie das französische Portal "mediafoot" berichtet, ist der FC Bayern auf seiner Suche nach einem neuen Keeper womöglich in Leeds fündig geworden. Dort steht mit dem 22-Jährigen Illan Meslier ein hoch gehandeltes Talent im Tor, das es angeblich auch den Münchner Verantwortlichen angetan hat.

Der deutsche Rekordmeister hat dem Bericht zufolge bereits Kontakt zu dem Berater des Leeds-Keepers aufgenommen, um vorzufühlen, ob sich der U-Nationalspieler einen Wechsel an die Isar vorstellen kann. Aufgrund seiner starken Leistungen im Tor von Leeds United wird Meslier schon jetzt als eines der größten Torwart-Talente der Insel, manche sagen gar Europas, gehandelt.

Einer der Haken: Noch steht Meslier bei Leeds United unter Vertrag. Sein Arbeitspapier ist bis zum Sommer 2026 datiert. Entsprechend gibt es für den Premier-League-Klub keinen Zwang, seine Nummer eins jetzt schon ziehen zu lassen. Die Münchner hingegen brauchen so schnell wie möglich einen neuen Keeper.

FC Bayern nicht der einzige Interessent

Ein weiteres Problem: Der FC Bayern ist nicht der einzige Spitzenklub, der sich mit dem jungen Franzosen beschäftigt. Englischen Medien zufolge sind vor allem Manchester United und der FC Chelsea an Meslier interessiert. Auch Tottenham soll in der Vergangenheit mit einer Verpflichtung geliebäugelt haben, mittlerweile sind die Spurs aber wohl raus aus dem Rennen.

Last but not least gibt es noch eine weitere Hürde: Laut übereinstimmenden Medienberichten soll Meslier einen Verbleib in England bevorzugen. Inwieweit er einen Wechsel nach Deutschland gleichzeitig ausschließen würde, ist jedoch nicht bekannt.

Rund um die Torwartsuche des FC Bayern war es in den letzten Tagen derweil etwas ruhiger geworden. Zuletzt hatten sich aber mit Alexander Nübel und Yann Sommer zwei klare Favoriten herauskristallisiert. Von einer Einigung mit dem Rekordmeister waren allerdings auch sie noch ein gutes Stück entfernt - womöglich sogar, weil sich die Münchner doch noch mit einem anderen Kandidaten beschäftigen.