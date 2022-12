Moukoko vor BVB-Abschied? Matthäus mit klarer Empfehlung

IMAGO/Christopher Neundorf

Youssoufa Moukoko war beim BVB zuletzt als Mittelstürmer gesetzt

Die Gerüchteküche um Youssoufa Moukoko vom BVB brodelte in den letzten Wochen immer heißer. Verlässt der Youngster den Fußball-Bundesligisten schon zeitnah in Richtung Premier League, oder unterschreibt er einen neuen Vertrag bei Borussia Dortmund? Eine Entscheidung darüber ist noch nicht gefallen, der deutsche Rekordnationalspieler Lothar Matthäus gibt dem Teenager aber eine klare Empfehlung mit auf den Weg.

Matthäus, der im vergleichbaren Alter lukrative Angebote aus der damals besten Liga der Welt, der Serie A in Italien, ausgeschlagen hatte, wandte sich in seiner "Sky"-Kolumne an den 18-Jährigen und empfahl Moukoko: "Ich würde ihm raten, mindestens noch ein bis zwei Jahre bei Borussia Dortmund zu bleiben und nicht gleich dem Ruf des Geldes zu folgen. Er ist seit kurzem Stammspieler unter Terzic, noch sehr jung und hat eine fantastischen Zukunft und Karriere vor sich."

Vor der WM-Pause hatte sich Moukoko als Mittelstürmer Nummer eins gegen Routinier Anthony Modeste durchgesetzt. In der laufenden Bundesliga-Spielzeit bringt es der deutsche Nationalspieler auf sechs Tore und vier Assists und ist damit der beste BVB-Scorer der laufenden Saison.

Matthäus erinnerte daran, dass es viele Beispiele von jungen Bundesliga-Akteuren gäbe, "die zu früh nach England oder in andere große Ligen gewechselt sind, weil sie es kaum erwarten konnten" - Jadon Sancho, Christian Pulisic oder Ousman Dembélé mit Dortmund-Bezug wurden dabei von Matthäus namentlich aufgelistet.

Matthäus: Moukoko wird beim BVB "prächtig wachsen und gedeihen"

Der BVB hingegen könnte Moukoko derzeit alles bieten, was ein hochveranlagter Torjäger wie er bräuchte: "Die Liebe der Fans, einen Trainer, der auf ihn setzt, eine Mannschaft, die für ihn spielt und ein Umfeld, in dem er prächtig wachsen und gedeihen kann", zählte Matthäus auf.

Nach gegenwärtigem Stand ist noch offen, ob Moukoko seinen im Sommer 2023 auslaufenden Vertrag bei den Schwarz-Gelben noch einmal verlängern wird oder nicht.

"Er verdient jetzt schon gutes Geld und deshalb möchte ich ihm zurufen, auf die eine oder andere Million in diesem Alter zu verzichten und die Karriere vernünftig zu planen. Er wird mit Dortmund in der Champions League spielen, in der Nationalmannschaft noch besser Fuß fassen und kann mit 21, 22 oder 23 Jahren immer noch ins Ausland wechseln", legte sich Lothar Matthäus fest, der in seiner eigenen Profi-Karriere unter anderem siebenmal mit dem FC Bayern Deutscher Meister geworden war.