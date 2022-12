Matthäus glaubt an "unglaubliches Wettbieten" für BVB-Star

IMAGO/UWE KRAFT

Jude Bellingham vom BVB ist in der Premier League heiß begehrt

Spätestens mit seinen starken Auftritten bei der WM in Katar hat Jude Bellingham unterstrichen, dass er im Alter von erst 19 Jahren bereits auf dem höchsten Fußballer-Niveau angekommen ist. Dass er noch über den Sommer 2023 hinaus beim BVB bleiben wird, gilt als praktisch ausgeschlossen, zu attraktiv dürften die Angebote europäischer Top-Klubs werden. Auch Ex-Weltfußballer Lothar Matthäus ist von einem Bellingham-Abschied im Sommer überzeugt.

Der 61-Jährige zeigte sich in seiner "Sky"-Kolumne begeistert von der sportlichen Entwicklung, die Bellingham in den letzten zweieinhalb Jahren bei Borussia Dortmund genommen hat.

"Er ist bereits ein Führungsspieler in Dortmund und in der englischen Nationalmannschaft. [...] Bellingham zeigt seit knapp zwei Jahren fantastische Leistungen. Er wird Borussia Dortmund sicher verlassen, was auch in Ordnung ist, zumal er dem Verein wohl eine neue Rekord-Ablösesumme bescheren wird", legte sich Matthäus fest.

Im Sommer 2017 setzte Ousmane Dembélé mit seinem 140-Millionen-Euro-Transfer zum FC Barcelona die Maßstäbe bei den Schwarz-Gelben. Mit hoher Wahrscheinlichkeit wird die Ablösesumme für den englischen Mittelfeldspieler in diesem Sommer sogar noch darüber liegen.

Bellingham steht beim BVB ohne Ausstiegsklausel unter Vertrag

Neben mehreren Topklubs aus der englischen Premier League wie der FC Chelsea, der FC Liverpool oder Manchester City gilt auch der amtierende Champions-League-Sieger Real Madrid als außerordentlich interessiert am Teenager, der beim BVB einen Kontrakt ohne Ausstiegsklausel besitzt.

Matthäus gehe von einem "unglaublichen Wettbieten" zwischen diesen Vereinsgrößen in England und Spanien aus. "Bellingham kann sich dann einfach das aussuchen, was er möchte. Das hat er sich verdient", so der deutsche Rekordnationalspieler.

Der heutige TV-Experte sei "gespannt auf seine Entscheidung" und drücke ihm die Daumen, "dass es die richtige ist". Sowohl der Spieler selbst als auch der BVB hatten sich zuletzt in der spannenden Zukunftsfrage bedeckt gehalten.