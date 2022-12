Monaco-Coach lässt Nübel-Transfer zum FC Bayern offen

IMAGO/MANDOGA MEDIA

Muss Monaco-Trainer Philippe Clement (re.) bald auf Alexander Nübel (li.) verzichten?

Seit der schweren Ski-Verletzung von Manuel Neuer wird über eine vorzeitige Rückkehr von Alexander Nübel von der AS Monaco zum FC Bayern München spekuliert. Philippe Clement, der Trainer der Monegassen, schließt einen Wechsel des Torhüters nicht kategorisch aus.

Die Gerüchte um einen möglichen Wechsel von Torwart Alexander Nübel zum FC Bayern kümmern Monacos Trainer Philippe Clement zurzeit herzlich wenig. Angesprochen auf die Spekulationen um Nübel und Innenverteidiger Benoît Badiashile, der beim FC Chelsea gehandelt wird, gab sich der Coach der Monegassen gelassen.

"Sie sind hier im Training und sie sind auch mit dem Kopf hier. Sie tun alles, was für das Team nötig ist", stellte Clement in einem Interview mit der französischen Sportzeitung "L'Équipe" klar: "Das Wichtigste für mich ist, dass die Spieler ihren Kopf hier haben - und das haben sie."

Er sei jetzt seit elf Monaten in Monaco. Speziell in den vergangenen sechs Monaten habe es großes Interesse an vielen Spielern gegeben, rief der 48-Jährige in Erinnerung. "Das ist nichts Neues, weil das hier ein Projekt mit vielen jungen Spielern ist. Dementsprechend gibt es Interesse auf dem Transfermarkt", meinte Clement weiter.

Nübel zum FC Bayern? Monaco-Coach sehnt sich Klarheit herbei

Clement sehnt sich dennoch Klarheit herbei. "Als Trainer freuen wir uns immer, wenn das Transferfenster endet. Wir werden sehen", sagte Monacos Coach.

Ob ein Spieler den Verein letztlich verlässt, hänge von der jeweiligen Situation ab - und davon, "ob diese für den Verein interessant ist oder nicht".

Der 26 Jahre alte Nübel wechselte 2020 vom FC Schalke 04 zum FC Bayern. Als klare Nummer zwei hinter Nationalkeeper Manuel Neuer kam Nübel in seiner ersten Saison beim deutschen Rekordmeister nur auf einen Bundesliga-Einsatz.

Zur Spielzeit 2021/22 schloss er sich für zwei Jahre auf Leihbasis der AS Monaco an. Im Fürstentum kann Nübel bisher 72 Pflichtspiel-Einsatze vorweisen.

Die schwere Verletzung von Stammtorwart Neuer, der sich Anfang Dezember beim Skifahren das Schien- und Wadenbein brach und für den Rest der Saison ausfällt, könnte den FC Bayern dazu bewegen, Nübel vorzeitig nach München zurückzuholen.

Eine Rückholaktion könnte sich aber als kostspielig erweisen: Eine Ablöse beziehungsweise Entschädigung in Millionenhöhe steht im Raum.