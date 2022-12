DFB-Nationalspieler spendet Lesehefte für Ghana

IMAGO/motivio

Nationalspieler Benjamin Henrichs spendet insgesamt 5000 Lesehefte nach Ghana

Fußball-Nationalspieler Benjamin Henrichs von RB Leipzig hat Kindern in Ghana 5000 Lesehefte finanziert.

Der 25-Jährige, der selbst ghanaische Wurzeln hat, will nach Angaben der an der Aktion beteiligten internationalen Hilfsorganisation World Vision die Bildung in seinem zweiten Heimatland fördern.

"Die Fähigkeit zu lesen ist der Schlüssel"

"Jedes Kind auf dieser Welt hat es verdient, in eine aussichtsreiche Zukunft zu blicken, ein selbstbestimmtes Leben zu führen, die Chance zu haben, etwas zu verändern. Die Fähigkeit zu lesen ist der Schlüssel zu all dem", sagte Henrichs, der seit 2021 bei Pokalsieger Leipzig unter Vertrag steht.

Die illustrierten Hefte enthalten altersgerechte Geschichten in den verschiedenen Landessprachen und sollen in Lesecamps gelesen werden. Im Anschluss an die Camps können die Kinder die Hefte mit nach Hause nehmen, um dort weiter zu üben.