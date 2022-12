Gespräche stocken: Nübel-Rückkehr auf der Kippe

IMAGO/Michael Baucher

Kehrt Alexander Nübel im Winter zum FC Bayern zurück?

Der FC Bayern würde das Leihgeschäft mit der AS Monaco gerne beenden und Alexander Nübel vorzeitig zurück nach München holen. Doch noch spielt der französische Klub aus dem Fürstentum da nicht mit. Die Gespräche gestalten sich offenbar schwierig.

Wer wird die neue Nummer eins beim FC Bayern? Diese Frage beschäftigt die Fans und Verantwortlichen des Rekordmeisters nun schon seit etwas mehr als zwei Wochen. Alexander Nübel gilt nach wie vor als Wunschlösung der Münchner, doch dessen Klub aus Monaco hat einem vorzeitigen Ende des Leihgeschäfts immer noch nicht zugestimmt.

Wie die französische Zeitung "L'Équipe" berichtet, laufen die Gespräche zwischen dem FC Bayern und Monaco zwar immer noch auf Hochtouren. Von einer Einigung sind die beiden Vereine allerdings weit entfernt. Es gebe keine entscheidenden Fortschritte in den Verhandlungen, heißt es.

Das größte Problem ist dem Bericht zufolge nach wie vor, dass Monaco weit und breit keinen Nübel-Ersatz in Sicht hat. Der Klub verfolgt ambitionierte Ziele und ist demnach davon überzeugt, diese Ziele am ehesten mit dem Ex-Schalker zwischen den Pfosten erreichen zu können. Nübel ist neben Abwehrchef Axel Disasi der einzige Spieler im Kader, der in der laufenden Saison in allen Pflichtspielen auf dem Platz stand.

Welche Alternativen hat der FC Bayern?

Sollten die Verhandlungen scheitern, gilt Gladbachs Yann Sommer als heißester Anwärter auf den Posten des Neuer-Vertreters. Immerhin in dieser Sache wird sich zeitnah etwas bewegen, wie der Schweizer in einem Interview auf der Fohlen-Homepage ankündigte.

"Was meine vertragliche Situation und meine Zukunft angeht, gab es ja bereits vor der WM offene Gespräche mit dem Verein. Diese werden wir in den kommenden Tagen wie vereinbart wieder aufnehmen", erklärte die Nummer eins der Gladbacher.

Wird es auch mit einer Sommer-Verpflichtung nichts, wird sich der FC Bayern wohl oder übel nach einer anderen Alternative umsehen müssen. Gerüchte über mögliche Kandidaten gibt es bereits. So wurde der Rekordmeister erst vor wenigen Tagen mit einer Verpflichtung von Leeds-Keeper Illan Meslier in Verbindung gebracht.