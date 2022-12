Medien: Dumfries führt Shortlist des FC Bayern an

unknown

Denzel Dumfries soll das Interesse des FC Bayern geweckt haben

Bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar gehörte Denzel Dumfries (5 Einsätze/1 Tor/2 Vorlagen) zu den besten Akteuren der niederländischen Nationalmannschaft. Leistungen, die auch den FC Bayern (mal wieder) auf den Plan gerufen haben sollen.

Im Sommer 2021 wurde ein möglicher Wechsel von Denzel Dumfries von der PSV Eindhoven zum FC Bayern ausgiebig in den Medien diskutiert, der Rechtsverteidiger landete letztlich allerdings nicht beim deutschen Rekordmeister, sondern heuerte in Italien bei Inter Mailand an. Eineinhalb Jahre später sollen die Münchner ihre Angel erneut auswerfen.

Dumfries soll auf einer "Shortlist" des FC Bayern mit potenziellen Ersatzleuten für Benjamin Pavard ganz oben stehen. Das berichtet das niederländische Portal "FootballTransfers". Demnach könnte ein Transfer des 26-Jährigen in die bayerische Landeshauptstadt sogar bereits im Januar über die Bühne gehen.

Beim FC Bayern würde aber ohnehin wohl nur wirklich Handlungsbedarf bestehen, sollte Pavard München tatsächlich verlassen. Ausgeschlossen ist dieses Szenario nicht, machte der Franzose in den vergangenen Wochen mehrfach mit Aussagen auf sich aufmerksam, die einen Abschied vor seinem Vertragsende im Sommer 2024 nahelegen.

"Wir haben große Ziele und werden versuchen, dieses Thema frühzeitig zu lösen - egal in welche Richtung. Wir müssen sehen, was für beide Seiten das Beste ist", äußerte sich Bayerns Sportvorstand Hasan Salihamidzic zuletzt gegenüber der "Sport Bild" vielsagend zum Thema.

FC Bayern wird keine "Schnellschüsse" machen

In diesem Zug gab Salihamidzic auch zu, dass man natürlich immer ein Auge auf den Markt gerichtet habe und schloss zudem einen Wintertransfer nicht kategorisch aus.

"Es ist während der WM-Pause einiges passiert, also schließe ich nichts aus. Wir versuchen, das Beste für unsere Mannschaft zu machen. Wir werden alle Optionen prüfen. Vor allem auf der Torwartposition, aber nicht nur dort", so der 45-Jährige, der zugleich "Schnellschüsse" ausschloss.

Angesichts des angeblich schon lange anhaltenden Interesses wäre ein Kauf von Dumfries nun wirklich kein Schnellschuss, allerdings muss hinterfragt werden, ob Inter den Niederländer ziehen lassen wird - und wenn ja, für welche Summe. Dumfries Vertrag in der Modestadt endet erst Ende Juni 2025, in der bisherigen Saison war er meist gesetzt.