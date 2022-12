Blind übt nach Ajax-Abschied Kritik

Mit emotionalen wie kritischen Worten hat sich der niederländische Nationalspieler Daley Blind von seinem Klub Ajax Amsterdam und dessen Fans verabschiedet.

"So hatte ich mir mein Ende bei Ajax nicht vorgestellt, aber aufgrund von Umständen ist es so gelaufen", schrieb der 32-Jährige bei Twitter.

Blind und der Klub hatten sich kurz nach Weihnachten auf eine Auflösung des noch bis Sommer gültigen Vertrages geeinigt. Der Defensivmann verkündete darauf seinen Abschied "mit Schmerz im Herzen und Tränen in den Augen".

Auf die "Umstände" seines plötzlichen Abschieds von seinem Jugendverein ging Blind nicht näher ein. Niederländische Medien berichteten von mehreren Faktoren.

Zum einen soll es zu einem Vertrauensbruch mit Trainer Alfred Schreuder gekommen sein. Außerdem hätte sich Blinds Vertrag angeblich zu denselben Konditionen um ein Jahr verlängert, wäre der Routinier auf 24 Einsätze gekommen. Der angeblich zu den Top-Verdienern bei Ajax gehörende Blind stand bei 19 Einsätzen, hatte seinen Stammplatz allerdings Mitte Oktober verloren.

Als neue Ziele des Außenverteidigers gelten Royal Antwerpen, Real Sociedad San Sebastian oder die US-Liga MLS. Antwerpens Trainer Mark van Bommel hatte sein Interesse an Blind bereits hinterlegt. Zudem arbeitet der frühere Ajax-Sportdirektor Marc Overmars in ähnlicher Funktion nun in der flämischen Hafenstadt.