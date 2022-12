Bayern-Rückkehr? Trainer-Legende redet Nübel ins Gewissen

IMAGO/Lisa Guglielmi / ipa-agency.net

Schlägt Alexander Nübel bald wieder beim FC Bayern auf?

Nach seiner erfolgreichen Rettungsmission bei Hertha BSC ist Felix Magath in den Trainer-Ruhestand zurückgekehrt. Doch auch als Pensionär verfolgt der 69-Jährige das Geschehen in der Bundesliga noch ganz genau. Nun hat der mehrmalige Meistercoach über den Notstand im Tor seines Ex-Klubs FC Bayern und eine mögliche Rückkehr von Keeper Alexander Nübel gesprochen.

Noch am Mittwoch spielte Alexander Nübel für seinen Leihverein AS Monaco in der französischen Ligue 1 und feierte einen 3:2-Erfolg. Wie lange der frühere Juniorennationalspieler noch für die Monegassen auflaufen wird, ist allerdings unklar. Nach der schweren Ski-Verletzung von Stammtorwart Manuel Neuer denkt der FC Bayern über eine Rückholaktion nach.

Geht es nach Trainer-Legende Felix Magath, dann sollte Nübel die Gelegenheit beim Schopfe packen und einen neuen Anlauf in München wagen.

"Jede Chance ist auch mit einem Risiko behaftet. Aber ich würde dann immer die große Möglichkeit in den Vordergrund stellen. Ich glaube, er muss es versuchen, wenn es die Option gibt", erörterte Magath in einem Interview mit "Sky".

Es gebe schließlich "mit Sicherheit die Möglichkeit, den Vertrag so zu gestalten, dass er nach der Saison entscheiden darf, ob er in München bleibt oder weiterzieht", ergänzte der frühere Übungsleiter des deutschen Rekordmeisters.

Magath sieht "steigende Chancen" für Verfolger des FC Bayern

Zugleich betonte Magath, "nicht beurteilen" zu können, ob Nübel das nötige Rüstzeug für den FC Bayern mitbringt. Dieser habe zwar "auf Schalke in vielen Spielen gezeigt, dass da ein neuer Top-Torwart heranwachsen kann", jedoch sei die Aufgabe an der Säbener Straße "noch einmal etwas ganz anderes".

Platzhirsch Neuer wird den Rest der Saison wegen eines Schienbeinbruchs verpassen. Laut Magath "steigen damit die Chancen" für die Verfolger des FC Bayern, dem Seriensieger endlich mal wieder ein Bein stellen zu können.