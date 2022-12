"Außergewöhnlich": Ricken nennt größte BVB-Talente

IMAGO/Maik Hölter/TEAM2sportphoto

Lars Ricken ist Nachwuchskoordinator beim BVB

Die Zweitvertretung von Borussia Dortmund liegt in der 3. Liga nur knapp vor den Abstiegsrängen, die seit Jahren überragende U19 kämpft mit dem 1. FC Köln und dem FC Schalke 04 um die Tabellenführung in der A-Junioren-Bundesliga und die U17 des BVB hat als Dritter der West-Staffel kaum noch Chancen auf die Teilnahme an der Endrunde um die Deutsche Meisterschaft. Borussias Nachwuchschef Lars Ricken blickt dennoch extrem zuversichtlich in die Zukunft.

Sein Rückblick auf das Jahr 2022 falle "sogar extrem positiv" aus, so BVB-Jugendboss Ricken im Interview mit den "Ruhr Nachrichten". Neben einigen sportlichen Erfolgen sei es gelungen, mit Youssoufa Moukoko, Tom Rothe und Jamie Bynoe-Gittens drei Akteure der U19 bei den Profis zu etablieren. Mit Bradley Fink sei zudem ein Youngster zum FC Basel gewechselt, wo er derzeit auf internationaler Bühne Erfahrungen sammeln könne.

Dass sich einige Youngster bereits für größere Aufgaben empfehlen und man zudem einige verletzungsbedingte Ausfälle zu kompensieren habe, erkläre auch, warum sich die Saison 2022/23 für den BVB-Unterbau bislang nicht ganz so erfolgreich wie die Vorjahre gestaltet.

Ricken ist dennoch zuversichtlich, dass die nächsten potenziellen Verstärkungen für die Bundesliga-Mannschaft schon in den Startlöchern stehen. Vor allem in einen Youngster setzt das Dortmunder Urgestein sehr große Hoffnungen: Nnamdi Collins.

Der 18-Jährige sei "der herausragende Innenverteidiger in Deutschland in seiner Altersklasse. Er ist körperlich so weit, dass er sich ab dem neuen Jahr im Männerfußball messen soll", so Ricken. Konkret soll der Kapitän der U19 den BVB II verstärken.

Das sind die größten Talente des BVB

Hinterlässt Collins einen guten Eindruck, könnte er schon bald den Weg von Jamie Bynoe-Gittens gehen. Der 18-jährige Engländer schaffte zu Saisonbeginn den Sprung zu den Profis und stand regelmäßig auf dem Rasen, ehe ihn eine Verletzung ausbremste. Dem Offensivspieler bescheinigt Ricken allerdings "außergewöhnliches" Talent. "Er ist ein Kandidat für die erste Elf", urteilt Ricken sogar.

Vom aktuell ebenfalls verletzten Linksverteidiger Tom Rothe erwartet Ricken ebenfalls noch große Dinge.

Auch abseits der Akteure, die ihre ersten Schritte bei den Profis schon gemeistert haben, sieht Ricken enormes Potenzial in den Reihen des BVB. In "Collins, Filippo Mané, Elias Benkara, Luke Rahmann und Tyler Meiser haben wir gleich fünf talentierte Innenverteidiger und sind dort extrem gut aufgestellt für die nächsten Jahre. In Paris Brunner, Kjell Wätjen, Almugera Kabar und Charles Herrmann haben wir viele weitere spannende Spieler. Es kommt bei uns richtig Qualität nach", träumt Ricken von einer glorreichen Zukunft.