Abwehr statt Sturm: Bayerns Tel spricht über Positionswechsel

Im vergangenen Sommer legte der FC Bayern rund 30 Millionen Euro auf den Tisch, um Sturm-Juwel Mathys Tel aus Rennes loszueisen. Dass der Teenager für den deutschen Rekordmeister überhaupt interessant wurde, hing mit einem Positionswechsel in der Jugend zusammen.

Immerhin zwölf Mal durfte Mathys Tel in seinen ersten Monaten beim FC Bayern in Pflichtspielen mitwirken. In seinen zusammengerechnet 347 Einsatzminuten traf der 17-Jährige beachtliche vier Mal. Kein Wunder also, dass der französische U19-Nationalspieler zu den verheißungsvollsten Sturmtalenten Europas zählt.

Kurios: Vor seinem Durchbruch auf Profiebene versuchte Tel zunächst deutlich weiter hinten sein Glück, genauer gesagt in der Abwehr.

"Es war dann zunächst ungewohnt für mich, in den Sturm zu wechseln, mir hat es auch als Verteidiger viel Spaß gemacht. Aber heute bin ich als Stürmer sehr zufrieden", verriet der Youngster im Interview mit Bayerns Mitgliedermagazin "51".

FC Bayern: Tel schwärmt von Vorbild Henry

Als großes Vorbild sah Tel dagegen schon immer einen berühmten Angreifer: Thierry Henry. Angesprochen auf seinen Landsmann geriet der bayerische Nachwuchs-Knipser ins Schwärmen.

"Er hat eine großartige Laufbahn absolviert und ist einer der prägenden Spieler in der Geschichte des Fußballs: technisch, körperlich, mental - er hatte alles, was einen großen Spieler ausmacht", hob Tel hervor.

Der Münchner Neuzugang hofft, eine ähnlich ruhmreiche Karriere hinzulegen. "Es wäre schön, wenn ich eines Tages auch mal solche Erfolge wie er feiern könnte", erklärte Tel, der beim FC Bayern bis 2025 unterschrieben hat.

Henry gewann mit dem FC Arsenal zwei Mal die englische Meisterschaft, ist vierfacher Torschützenkönig der Premier League und bis heute einer der erfolgreichsten Goalgetter aller Zeiten. Seine bewegte Karriere beendete der Franzose im Dezember 2014.